「雙信封制」招標 看價錢也看設計

設計建議綱領將諮詢海濱委會

黃偉綸又表示，將就中環新海濱商業地設計建議綱領諮詢海濱事務委員會，招標時會公開條件，不擔心透明度問題。同時，「雙信封制」招標形式不會廣泛運用，認為其他土地招標，以現金招標模式較穩妥。黃強調，政府不會賤賣土地，當局「隨行就市」，未達底價不會售出土地。

學者：政府希望項目配合整體規劃

對於地皮未必以價高者得出售，會否惹起如當年西九文化區發展的「官商勾結」質疑，中大經濟學系副教授莊太量回應稱，大眾有懷疑屬正常，相信政府是希望項目配合整體規劃及發展，因項目規模龐大，發展商或合組財團競投。

有業界表示，「雙信封制」形式招標好處是政府考慮入標者的技術能力及經驗等，並與價格分開評審，更為客觀。

地產建設商會執委會主席、會德豐副主席梁志堅則認為，地皮採「雙信封制」招標，估計政府有多方面的不同考慮，反映政府對土地規劃有要求。

翻查資料，政府2013年就黃竹坑土地發展私營醫院招標時，亦曾採用「雙信封制」投標安排，要求分別提交服務建議及投標地價，而服務建議及投標地價建議書所佔的比重分別為70%及30%。另早於2003年，政府亦就前水警總部（現為尖沙嘴1881公館）採「雙信封制」投標安排，同樣要求投標人提交技術建議和投標地價，比重分別為75％和25％作評分。

（2020/21財政預算案）