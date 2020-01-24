政府推中環海濱地 估值920億 最快第三季招標 未必價高者得

項目最快今年第三季推出，發展局長黃偉綸昨在記者會表示，有關用地是中環新海濱能作地標式發展的罕有商業用地，發展商除興建寫字樓、零售等商業設施，亦要發展大型公眾休憩用地和貫穿整個地盤和海濱的行人園景平台，政府十分重視用地的建築設計，故採用雙封信形式招標。

總樓面直逼國金2期

須兼發展公眾休憩用地

整個中環新海濱商業項目橫跨耀星街、龍和道及民耀街，地皮面積516,312方呎，預計可建樓面逾184萬方呎，地皮前臨維港海景，料大部分寫字樓可享海景。項目鄰近現時國金中心2期及港鐵香港站，盡享地理之便，加上是區內罕有的大型發展商業項目，發展潛力被看高一線。

美聯：料發展商合組財團參與

美聯測量師行董事林子彬表示，該地皮為新一年度賣地表內估值最高一幅，發展商要分東座及西座，以梯級式發展，設計較獨特，料發展為商業及零售為主。然而項目發展規模龐大，在目前市况下推出，銀碼及投資風險較高，故承接力備受關注，料發展商會合組財團參與。業界估計，地皮估價介乎515.98億至921.4億元，預計每方呎樓面地價達2.8萬至5萬元。

翻查資料，目前本港最貴重的商業項目，要數到去年11月、新地以破紀錄價422.32億元投得的高鐵西九龍站商業地，每方呎樓面地價13,345元，成為本港賣地史上最貴地皮。新地副董事總經理雷霆回應本報查詢表示，相關地皮稍後推出時，集團會積極研究競投。

新地稱積極研究競投

中環最貴重的商業地，要追溯至2017年5月中，恒地以市場上限估價232.8億元投得的中環美利道停車場商業用地，項目最多可建46.5萬方呎樓面，每方呎樓面地價高見50,064元，不論成交價總額或每方呎樓面地價均創當年官地歷史新高。

銅鑼灣加路連山道地皮亦屬焦點

另推3啟德1東涌商業地

2020/21年度尚有另一幅焦點商業地，為銅鑼灣加路連山道地皮，涉及約107.6萬方呎樓面。高力國際亞洲估價及諮詢服務常務董事劉振江表示，中環新海濱及加路連山道商業用地極具價值、非常矚目，其中中環新海濱地皮位於核心地帶、規模龐大及地理位置優越，相信會吸引發展商積極參與。

過去為供應重鎮的東九啟德發展區，亦有3幅啟德商業地出售，分別為啟德第2A區2號及第2A區3號地盤；啟德第2A區1號；以及啟德第4D區2號地盤，3幅地皮共提供約461.52萬方呎樓面。另東涌第57區商業地亦會推出，涉及125.78萬方呎樓面。

明報記者

（2020/21財政預算案）

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