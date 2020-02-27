鼓勵聘中高齡青年殘疾人 每月津貼增千元

3頂計劃下，僱主就每名聘請的僱員，可申請每月培訓津貼上限將增加1000元。協助年滿40歲者的中高齡就業計劃及協助15至24歲青年的展翅青見計劃，為期6至12個月，每月津貼上限由4000元增至5000元，一年最多由4.8萬元增至6萬元。協助殘疾人的就業展才能計劃，首3個月津貼由每月7000元增至8000元，其後6個月由5000元增至6000元，9個月津貼期內可獲津貼由5.1萬元增至6萬元。

建造業議會撥2億助業界

近月紓困措施、抗疫基金以至財政預算案，對非領取在職家庭津貼的失業者沒有針對支援，政府消息人士稱，職津申領者有現存資料，新增針對支援措施會牽涉提交證明及審批程序，政府需考慮行政成本及效率；全民派錢已包括失業者，更快且到位。

此外，建造業議會撥出2億元補助約6000個合資格的中小企承建商及註冊分包商，上限2萬元。

該會津貼新入行的工人參加培訓課程，政府消息人士指將擴展至開工不足的工人，每月津貼由7000多元增至10,650元，初步設2000至3000個名額。

（2020/21財政預算案）