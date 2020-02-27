下期居屋逾7000伙料延遲推售

【明報專訊】房委會今期以市價五九折出售約4900個居屋單位，受新型冠狀病毒疫情影響，揀樓程序自農曆新年後已暫停，房委會將於下周一（3月2日）有限度恢復居屋揀樓。政府消息人士稱，當日起會減少揀樓時段及人數，以避免人群聚集。
揀樓周一恢復 減時段人數
消息人士續稱，由於去年推售的居屋項目仍未完成銷售，原訂今年3月討論的今年居屋推售計劃料會延遲，現時仍以年底前推售為目標。政府消息稱，下周一開始的揀樓時段會由以往4個減至2個，每個時段獲邀的準買家亦由以往80至90人，減至50至60人。至於去年12月底接受申請、以市價四九折推售的「綠置居」項目，原訂下月攪珠，消息人士稱受疫情影響，或可能押後攪珠，暫未知會否影響原定5月揀樓的時間表。
此外，原訂今年提交予房委會資助房屋小組討論、涉及推售7000至8000個單位的下期居屋計劃，同樣受影響，極可能需延遲出售。消息人士形容目前情况是前所未有，需視乎今期居屋恢復揀樓後銷售反應如何，但仍會以今年底前推售為目標。
另外，財政預算案提到，2019/20至2023/24的未來5個財政年度內，公營房屋總建屋量約10.04萬個，包括7.44萬個公屋及綠置居單位，以及約2.6萬個資助出售單位。
私樓方面，由2020至2024年每年平均落成量約1.96萬個單位，較過去5年平均數增加約25%。