明日大嶼續推 爭今年通過前期撥款 完成評估棕地 料可建2萬伙公營屋

引入「土地儲備」 第二季公布

財政司長陳茂波昨在預算案交代長遠土地供應工作，稱過去一年由他領導的土地供應督導委員會已協調各政策局，重新評估未來土地需求，並引入土地儲備概念，料今年第二季公布，作為政府日後覓地造地的藍本。政府消息稱，最新評估後本港欠缺土地較《2030+》估算的1200公頃多，屆時將詳列包括住宅、商業等各類土地不足數字，每數年更新一次，以貼近社會用地需求。

至於明日大嶼計劃涉約5.5億元前期研究開支，陳茂波稱發展局正爭取立法會撥款，以便作工程、規劃和財務評估。他稱，明白有市民憂慮明日大嶼計劃對政府財政造成沉重負擔，但政府有嚴格審核和監察工程撥款機制，有信心能承擔日後工程開支。發展局去年估算明日大嶼工程造價約6240億元。陳昨在記者會稱，本港土地供應非常緊絀，導致樓價高並窒礙經濟發展，若要根本地扭轉土地供應不足的形勢，政府需作果斷及大規模工作，並要建立土地儲備。

經濟前景未明 團體： 續推漠視民意

被問會否撤回明日大嶼計劃，政府消息稱，土地供應屬長遠及持續工作，不應因市場短期波動或疫情而影響；又稱在壓縮程序下，明日大嶼前期研究估算需時42個月，而餘下700公頃填海工程暫未有時間表；至於會否影響原訂最快2032年入伙的目標，消息稱會「盡力而為」。

綠色和平批評政府在欠缺最新估算下，仍爭取立法會撥款推行明日大嶼，是漠視社會各界憂慮及反對，耗費巨額公帑破壞生態。守護大嶼聯盟稱，在經濟前景未明下，政府推展明日大嶼儼如倒錢落海，罔顧民情。

數十公頃棕地適合建屋

預算案同時提到，規劃署會就首階段被評為適合發展房屋的棕地群，盡快展開技術研究，料提供逾2萬個單位。政府消息稱，初步已檢視160公頃未納入新發展區的棕地群，當中數十公頃、較集中及鄰近交通基建的棕地適合發展公營房屋，下月初交代細節，之後當局會展開詳細規劃研究，再以《收回土地條例》收回發展，爭取10年內提供土地。政府去年曾提及位於屏山和藍地一帶的棕地屬優先檢視目標。

另外，發展局正統籌發展茶果嶺、牛池灣、竹園3個市區寮屋區的技術研究，以興建6300個公營房屋單位。政府消息稱，料年底先完成茶果嶺的研究，可興建3000多個單位。

明報記者

（2020/21財政預算案）