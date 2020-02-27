電動車普及化路線圖 最快明年首季推

為減少碳排放，世界各地陸續制訂全面禁售燃油車時間表，歐美多國將於2030年或之前全面淘汰燃油車，英國早前將原先2040年的目標提前到2035年（見表）。環境局長黃錦星去年11月曾稱，香港有條件在2040年前禁售傳統燃料車輛。

20億助私樓裝充電設施 目標3年增6萬

預算案推出多項措施與電動車有關，包括制定本港首份電動車普及化路線圖、試驗電動的士、小巴及渡輪等。消息人士指出，路線圖將探討是否參考其他國家設立禁止傳統車註冊的時間表，亦會在電動車首次登記稅、維修、電池回收、電工培訓等有全面報告。另亦撥20億元資助私人住宅樓宇安裝充電設施，目標3年內增6萬個，加上2011年後落成的新樓已安裝充電設施，預計三四年後全港四分之一私人樓宇車位有充電位。

汽車會批推廣差 促研充電安裝限制

汽車會會長李耀培歡迎政府研究進一步推廣電動車普及化，但稱過去推廣措施「不到位」。他說預算案撥款20億元資助私人樓宇停車場安裝充電設施方便充電，但本港充電站仍不足，例如未能照顧只有出租車位或車位數量偏低屋苑，認為政府應研究在路邊咪表安裝充電設施，或夜間開放政府設施供電動車停泊等。

李耀培說，該會現址位於灣仔馬師道一幅政府短期租約土地，若要自行鋪電纜安裝充電裝置，需費百多萬元，故一直未能成事，認為政府應研究安裝充電設施的各種限制。

除電動車，政府亦研究電動小巴，會撥款8000萬元推行試驗計劃，讓固定路線綠色小巴率先採用，最快2023年有電動小巴落地；當局亦預留3.5億元資助4間港內線渡輪營辦商各一艘電動渡輪，最快2022至23年啟用。

每年預留3億推廢紙回收

此外，預算案亦建議2020/21年度起每年預留不少於3億元推行廢紙回收計劃，由環保署聘請承辦商以每公斤最少0.8元，向前線拾荒者收購廢紙，冀提升回收率。

（2020/21財政預算案）