4000萬資助STEM學生短期實習 料千人受惠

先導形式 傾向直接資助實習生

政府消息人士稱，將從創新及科技基金預留4000萬元，資助修讀STEM課程的本科及研究生在暑假及寒假到本地或海外創科公司實習，計劃以先導計劃形式推行，細節、時間表仍待與大學商討，料惠及800至1000名學生，並傾向直接資助實習生而非聘請學生的公司。2018/19學年由大學教育資助委員會資助與STEM有關的學位共逾3.5萬個。

教大數學與資訊科技學系副教授陳偉康說，並非所有STEM課程均要求到公司實習才畢業，認為要做好創科工作，既要創意亦需認識業務流程，「香港已沒有大型工業，修讀工程的學生或難理解工廠生產線是怎麼一回事，如到境外公司實習，可增加經驗」。

浸大及科大歡迎政府投入資源培育人才，浸大期望計劃能擴展至其他與STEM相關範疇，例如創意媒體和設計。

兩聘人津貼將合併 下月擴適用範圍

另外，政府亦建議整合「研究員計劃」和「博士專才庫」，下月先將計劃適用範圍由科學園及數碼港的培育公司及租戶擴展至全港從事研發活動的科技公司；政府消息人士稱7月兩個計劃將合併：原來「研究員計劃」津貼公司聘請兩名學士或碩士，「博士專才庫」則津貼兩名博士後專才，整合後公司將有4個名額聘用學士、碩士或博士後專才並獲津貼，令公司可更靈活聘用研發人員。政府預計整合後每年將多2.8億元開支。

預算案並建議「科技券」資助上限由40萬提高至60萬元，政府出資比例由三分之二調高至四分之三，獲批項目上限亦由4個增至6個，料每年增2000萬元開支。

（2020/21財政預算案）