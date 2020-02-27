旅發局獲多撥8億 3億推「盛事旅遊」

2億推廣品牌 1.7億加強會展郵輪旅遊

旅發局早前取消香港美酒佳餚巡禮、單車節等活動，旅發局昨稱，2019/20年度有2億元餘款，會向政府申請將其撥入2020/21年度續作推廣活動。政府昨稱，向旅發局額外撥款逾7億元，消息人士稱，有四大工作方向，近3億元推廣「盛事旅遊」，吸引各類國際盛事來港舉行，如電動方程式賽車（Formula E）香港站賽事等；逾2億元用於與國際電子或網上媒體合作，推廣香港旅遊品牌，如綠色旅遊、多元文化遊等。

旅發局補充，1.71億元用於加強會展及郵輪旅遊，宣傳一程多站旅遊；1.17億元資助業界加強海外巿場宣傳。旅發局主席彭耀佳稱，去年的社會事件已重創旅遊業，突如其來的新型冠狀病毒疫情，更令本港雪上加霜。

學者倡用創科推深度遊

酒店及旅遊管理學院副教授尹振英認為，香港本身擁有高質素服務人員及舉行大型活動的配套設施，可主力推廣盛事旅遊，成為「亞洲盛事之都」；並建議發展「智慧旅遊」，運用創新科技推廣香港深度遊。

政府亦向貿發局增撥1.5億元。貿發局主席林建岳稱，當疫情好轉，將加大力度舉辦海外宣傳活動，帶領企業參加海外展覽，以及舉辦商貿考察團。

（2020/21財政預算案）