醫局撥款增41億 5.7億挽人手 醫生組織轟同日宣布或追究罷工者 更損士氣

加開200顧問位 優化退休重聘計劃

截至去年12月31日，醫管局的整體醫生及護士流失率分別為6.1%及5.9%。醫管局主席范鴻齡去年上任後即成立「醫管局持續發展專責小組」，優先處理挽留人手、專科門診輪候時間和發展智慧型醫院。政府消息人士稱，醫管局提出希望先處理人手問題，遂向醫管局撥5.66億元優化挽留人手措施，包括5年內加開200個顧問醫生職位予副顧問醫生晉升；改善退休後重聘計劃，由現時每份合約僅一兩年，增加合約年期組合方便醫生，並考慮改善待遇；為已考獲專科資格的護士提供津貼等，冀盡量減少流失率和增加人手。2020/21年度醫管局的總撥款為766億元，按年增5.6%。

范鴻齡昨稱，在經濟下行壓力下，政府仍增加對醫管局的經常撥款，充分表達對公共醫療持續發展的承擔。

郭家麒：增幅只追到通脹 無法大幅加人

本身是醫生的公民黨郭家麒批評，醫管局同日向員工稱不排除向罷工員工追究，「已令員工對醫管局感絕望和嚴重打擊士氣」，即使推出新措施亦無助留人；又批醫管局開支增幅僅追到通脹和恆常薪酬調整，無法大幅增聘人手和開服務，形容如「災難」。公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，同事對醫管局同日宣布或「秋後算帳」感憤怒，新措施作用不大。

公立醫院顧問醫生協會主席羅振邦說，醫管局有約800名顧問醫生，增加200個顧問醫生職位「很顯著」，有利增加士氣；未來兩三年約有100名顧問醫生退休，但目前重聘計劃只有一兩年合約，令醫生有保留，新措施將有利重聘。

「早期開支已付」抗疫撥款減半 醫協：保守天真

抗疫方面，政府消息人士表示，衛生署2019/20年度的抗疫工作開支為20億元，用於開設檢疫中心、購買保護裝備、加強資訊科技系統、增聘職員、加設體溫探測儀等；2020/21年度為衛生署撥款9.7億元作抗疫。被問到抗疫資源為何減半，消息人士稱因開設檢疫中心等早期開支已處理，預料新撥款足夠應付未來4個月疫情，希望入夏後疫情減退；但若疫情持續發展，政府會在資源上再配合衛生署。

馬仲儀認為，現時衛生防護中心同事非常忙碌、人手極不足，加上將有大批滯留湖北的港人回港，工作將有增無減，局方估算未來一年抗疫開支少一半「太保守且太天真」。

明報記者

（2020/21財政預算案）