教育預算少136億 葉建源：令人擔憂

政府消息：上年度多項目屬非經常開支

被問到有關2020/21政府教育開支預算，比2019/20年度少136億元，有政府消息人士稱，2019/20開支較高原因之一為研究基金注獲資200億元，項目屬非經常開支。2020/21年度教育開支中，屬經常開支有996億元，佔經常開支預算20.5%，新增撥款主要為恆常化中小學及幼稚園日校的學生津貼及改善公營中小學副校長人手，包括於開辦24班或以上的公營中學，把1名高級學位教師提升至首席學位教師，從而增設1名副校長。

DSE續免考費 教界盼恒常化

教聯會回應稱，2020/21年預算案相較過去兩年對教育着墨較少，面對社會事件及新型肺炎雙重打擊，財政赤字嚴重，故對教育投入較少，對此表示「理解」。葉建源亦認為，經常開支增長雖保持平穩，但總開支則是負增長，幾乎是唯一總開支下降的部門，且比例「極高」，提醒政府教育為對未來的投資。

另外，政府第三年為文憑試（DSE）考生代繳考試費，料2021年惠及4.4萬名學校考生。葉建源及教聯會均表示歡迎，並期望恆常化有關措施。政府消息人士稱，與考評局商討長遠財政安排時，會再一併討論代繳費用問題，並會考慮經濟環境、考生負擔等因素。

（2020/21財政預算案）