預留4.5億推廣法治 為期10年

翻查立法會司法及法律事務委員會在2月24日的「律政司2019年的政策措施」討論文件，律政司表示，香港作為聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會的準成員，將配合國家落實2030年可持續發展議程，並在今年啟動「願景2030—聚焦法治」的10年計劃。律政司在文件中表示，計劃讓青年、律師和學者等持份者，透過與不同司法管轄區人士交流、研究等，讓香港社會加深認識法治概念及其實踐，促進國際法治發展，維護香港繁榮穩定及持續發展。

港區全國人大代表、執業律師陳曉峰表示，聯合國亞太經濟社會委員會早前落實2030年可持續發展目標，目標之一是促進法治，故計劃主要為實踐相關目標而設，例如與其他不同司法管轄權的國家交流、熟悉彼此法規等，「與近期社會事件無關」。他又說，律政司將成立專責小組進行籌備工作，故計劃的實質內容暫未有定案。

法政匯思李安然支持 倡增聘法官

法政匯思召集人、大律師李安然支持政府推廣法治，認為有需要恆常向公眾解釋法治概念。他又說，維護法治除了靠宣傳推廣，政府亦應多投放資源改善法庭電子聆訊系統、增聘法官等，以免拖延案件對被告造成不公。

（2020/21財政預算案）