逆市增聘人手 公務員逼近20萬 王永平：無財政紀律 長遠結構性負擔

陳茂波：服務增加不少 要配置人手

財政司長陳茂波昨午在記者會被問到政府面對赤字，卻不減公務員編制，他說過去數年《施政報告》和《財政預算案》都提出很多新措施，服務增加不少，故要配置人手。翻查資料，過去10個財政年度的公務員實際編制介乎16萬至19.1萬人，除2018/19年度增3.7%是回歸後最高外，其他年份增長約0.35%至1.8%。2018/19年度公務員編制為188,451人，按年增加6700個職位，而2020/21年度公務員編制將增至197,845人。

據預算案編制摘要，警務處、海關、入境事務處、消防處和懲教署五大紀律部隊將增聘約3358人，佔增加職位總數55%，當中除警隊增聘人手最多外，其次為海關增聘293人，入境事務處則為215人（見表）。非紀律部隊則以康文署加幅最多、達298人。康文署表示，新聘人手會管理新建文康設施，包括大埔區體育館暨足球場、觀塘區體育館等。

另外，除財庫局因發放現金計劃令開支預算大增，2020/21年度開支預算加幅最多是勞工及福利局，增加約2.7倍、約多25億元，主要為僱員再培訓基金注入撥款；另環境局的20/21年度開支預算亦達67億元，增加約2.5倍，主要是非住宅用戶電費補貼計劃和電費紓緩計劃所需的現金流量增加。

王：科技化年代 應減文書工作職位

2000年公務員編制高達19.8萬人，政府及後推出俗稱「肥雞餐」的公務員自願退休計劃，以及透過重整工作流程「瘦身」。王永平說，當年政府推肥雞餐時，「好辛苦先將人數減到16萬」，批評政府明知未來5年有財赤風險仍強加人手，是「無財政紀律」。王永平又表示，隨蓮塘口岸等啟用，海關及入境處增加人手屬合理，但留意到增加職位不少是處理文書工作或看場等，認為在現時科技化年代，相關職位應可減少。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍則認為，政府在逆市大幅增聘公務員是好事，「為市民提供多個就業選擇」。

（2020/21財政預算案）