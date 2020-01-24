警隊增編增預算 買車買船買彈藥 預算258億升24% 建制：倘有需要會支持

另一方面，警方數據顯示，警隊2019年舉報罪案總數5.9萬宗，但破案率由2018年的46.5%跌至去年的37.1%。

增聘2543人至38406人

截至2020年3月底，警務處非首長級人手編制有35,863個職位，預期2020/21年度將增聘2,543人，增幅達7%，為過去10年最高，預計至明年3月底，警隊人數將增至超過38,406人。至於警員薪金開支方面，2020/21年度預算達181.7億元，較2019/20年度的原來預算增加20.1億元。

反修例津貼25.4億人均7萬 增近9倍

在反修例運動期間，警隊大幅增加津貼開支。根據預算案的資料，2019/20年度的警員津貼達25.4億元，較原來預算增加近9倍，以警隊人數為35,863人計算，即平均每人獲津貼7萬元。2020/21年度的津貼預算為近2.8億元。

警隊同時大幅增加購買裝備的開支，包括預算以7,665萬多元更換6部裝甲車，平均每部1,277多萬元；而購置和更換警隊特別用途車的預算開支為近1.38億元，每項最多1,000萬元，有關撥款較2019/20年度的原來預算增加4,200多萬元。警方未有提供購置特別用途車的類別及數量，若以水炮車價錢推算，這款額足夠買入14部水炮車。

警截稿前未回覆開支大增原因

另外，有關「專門用途的物料及設備」於2019/20年的預算開支為2.1億元，修訂預算增至3億元，2020/21年預算更大增至6.1億元。根據警務處前年回覆立法會財委會的查詢，有關開支包括購買槍械、彈藥、保護裝備、執法和搜證裝備；「一般部門開支」則由2019/20年預算開支的18.6億元，大增至40.5億元。本報向警務處查詢上述開支大增的原因及用途，至截稿前未獲回覆。

楊岳橋：不削警開支 不會支持

民建聯立法會議員兼保安事務委員會主席陳克勤表示，警隊增聘人手及大增預算購買裝備，應視乎是否有需要，「如果有需要都要畀佢買」，他認為警方和保安局應在財委會解釋開支細項，否則難以獲得議員的信任批出撥款。

公民黨黨魁楊岳橋稱，「警隊才是今次預算案大贏家」，質疑政府是否嫌警隊不夠暴力、刻意包庇警隊所作所為，批評政府仍不了解民心所向。他明言，除非削減警隊開支，否則該黨不會支持預算案。民主黨主席胡志偉稱預算案逆民意，不但無回應重組警隊、削警隊編制訴求，反而增加警隊預算、人手。

人權組織：沒措施回應市民

民權觀察成員王浩賢批評，警方不斷增加人手和裝備，卻沒有措施回應市民對警方執法的不滿。他舉例稱警方曾指速龍小隊制服的設計難以放委任證，「有沒有預算放在改善制服設計？」

明報記者

（2020/21財政預算案）