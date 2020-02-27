穆迪：香港儲備豐 財赤不損信貸評級

穆迪又指出，政府向市民派錢、寬免稅項和給予企業支持，令其開支大增，但加強開支能否刺激到本地消費意欲，目前仍很大程度受到武漢肺炎疫情對全球及中國經濟的衝擊，以及去年下半年以來社會運動的影響兩大因素所左右。另一間評級機構標普稱沒補充，惠譽則未有回覆。

2019年香港GDP跌1.2%，是自2009年以來首次錄得按年跌幅，對於今年香港經濟，財政司長陳茂波稱仍面對極大的內外挑戰，短期難言樂觀，不過考慮到財政措施的提振作用，預測2020年香港GDP增長介乎跌1.5%至升0.5%，整體通脹率回落至1.7%，基本通脹率回落至2.5%。

政府消息人士稱，去年多輪紓困措施、防疫基金、預算案措施，再加上工程開支增加，預計可為本地經濟提振3％，但疫情影響本地消費，因此有關預測仍充滿變數，當中又以疫情發展最為關鍵。

消息人士又說，個別行業失業率、尤其是餐飲零售等，短期內或會有明顯增加，但整體而言香港長期處於較低失業率狀况，最新數據只有3.4%，故很難會升至SARS時期的8%失業率高峰。

（2020/21財政預算案）