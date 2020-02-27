料連續6年見紅 日後紓困趨手緊 政府消息：要開源節流 或徵新稅

明報記者

陳茂波提出派糖1200億元，令2020/21年度赤字升至1391億元，一年赤字金額足建一條港珠澳大橋香港段及口岸工程。陳茂波向傳媒解釋，在2021年後的4年，每年赤字會由100億元降至70幾億元，以一盤6000億元開支帳目而言，現階段未必合適去說會出現結構性赤字。政府消息人士稱赤字主因是經常開支逐年增加，形容赤字水平仍是「平衡預算」。

陳茂波：結構性財赤言之尚早

消息人士稱，政府未來需要開源節流，由於現有經常開支項目難以調整，因此在節流方面，日後將更注重經常開支的增福，會嚴格檢視涉及經常開支的新項目，「不容易開新項目」，舉例若有人提出要把「兩蚊」乘車優惠由60歲放寬至59歲，就要嚴格檢視可行性。至於一次過的紓困措施，日後亦不排除「可能退稅少一點」。

2020/21年度政府總收入預料有5725億元，政府開支7311億元，若加入營運基金和房委會開支，該年度的「公共開支」預料達7731億元。政府預料至2024年財政儲備會降至9371億元，相對於15個月的政府開支（見表）。

赤字佔GDP 4.8% 超國際水平

陳茂波1月初曾提到，赤字佔GDP 3%是國際可接受水平，但2020/21年度的預計赤字佔GDP 4.8%。他在記者會上被問到會否擔心香港信貸評級被降低，他說在特殊環境下做的特別措施，包括一次過派錢所涉的710億元，但若將涉1200億元的逆周期措施抽出，赤字比例不會如此高；加上政府推出涉約195億港元的綠色債券亦可剔除出來，亦可把房屋儲備金回撥，計算後赤字約是590億元，只是GDP的2%。

不排除壓縮開支 調整稅率

被問到面對財赤會否開源節流，陳茂波說政府要增加收入，一方面要推動經濟多元發展，亦不排除壓縮開支，以及調整稅率、開新稅種增收入。至於政府財政預計何時收支平衡，陳稱到2024/25年度會大致平衡，屆時赤字約為70多億元，若經濟增長更快，或是調整稅率，可能更早達至收支平衡。

學者促正視赤字 免違基本法

香港稅務學會前會長王銳強稱，去年經歷了反修例風波，現時又要面對新型肺炎疫情，香港目前正處於「特別的情况」、政府需要開倉派米，「是無大問題的」。至於香港是否將出現結構性財赤，王說雖然政府否認，但他希望政府來年可以控制開支的增加，與收入增長相適應，例如減少派糖，這有助減少出現結構性財赤的危機。王銳強認為政府有需要盡快探討如何開源，例如開徵消費稅及檢討稅基狹窄的問題。

香港大學經濟及工商管理學院經濟學副教授程騰歡表示，長遠而言，政府需要正視結構性財赤問題，而基本法第107條規定「香港的財政預算案以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字」，政府不能對財赤無所作為，否則便有違基本法。

（2020/21財政預算案）