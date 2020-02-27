「民困暫紓」建制歡迎財案 公民黨促削警開支 否則不支持

建制泛民促獨立處理派錢

陳茂波：抽出不會加快

此外，多黨派均憂慮派錢會重蹈2018年「關愛共享計劃」派發4000元的覆轍、行政程序漫長，民建聯、公民黨均要求抽出派錢項目，在財委會會議審議以加快進度。陳茂波昨日表示，無意抽出預算案任何部分，並指即使獨立處理，都不會加快派發。

民建聯主席李慧琼形容預算案是「抗疫救急，共渡時艱」，稱有很多幫助到市民的措施，會傾向支持。工聯會評價是「民困暫紓緩，失業極待支援」，黃國健稱「派糖」手筆較以前大，「大家感覺到甜味」，但遺憾沒有太多直接支援勞工的措施，包括沒有失業援助金。

民建聯：抗疫救急，共渡時艱

胡志偉質疑青少年無份移民有份

民主黨形容預算案「對警隊千依百順，派錢卻斤斤計較」，主席胡志偉質疑，派錢包括居住在海外及內地的港人，卻遺漏在香港的18歲以下市民，又認為派錢應加快速度。公民黨黨魁楊岳橋質疑，「民困未紓，警暴未除，管治失敗，派一萬又如何？」他形容派錢是政府為失敗管治所作的贖罪行為，無助疏導民憤，明言除非削減警隊開支，否則公民黨不會支持預算案。

自由黨黨魁鍾國斌稱十分歡迎預算案，「這次更像《施政報告》，形容政府「過往積殼防饑，今日開倉派米」，樂見政府接納意見，「如以後（政府）都是這個態度，相信香港很快可以走出困境」；該黨主席兼行政會議成員張宇人稱會給予98、99分。新民黨歡迎派錢1萬元，主席葉劉淑儀認為非永久居民都應有份，以更公平。

（2020/21財政預算案）