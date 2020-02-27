曾說派錢不符「理財新哲學」 陳茂波：艱難時間 留多啲錢喺大家袋

昔4000元關愛「分享盈餘」

今全民派錢稱盼振興經濟

陳茂波說，1月初坊間建議派錢，亦提出不同金額，政府內部開會商量時有認真慎重考慮，並有數個方案，最終決定在如此艱難時候，即使派1萬元，亦盡量保留一次過的措施；而他在預算案中亦有提示，倘若未來政府財政「無咁好」，可能一次過措施要逐步縮減。

他昨晚出席電子傳媒預算案論壇，被問到2018年預算案提出的4000元關愛共享計劃，只向有需要的人派錢，現時卻向成年人派1萬。陳茂波稱，兩個政策目標不同，推出4000元計劃時政府有財政盈餘，考慮到有市民勤懇工作、交稅不多，之前無領取政府援助，要與這些市民分享成果；而今次派錢目標是因為經濟很差，希望盡快能振興經濟。

至於很多人將現時香港情况與2003年SARS時比較，陳茂波說，SARS後內地推出自由行，經濟反彈較快；但去年發生的「社會事件」未完全梳理好，「未來能否好似以前咁，內地開放旅客，呢條路未必合適」。

（2020/21財政預算案）