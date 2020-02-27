派1萬8月領 財案赤字1391億 陳茂波派糖1200億 否認為建制選情

被問派錢是否為了令建制派在9月立法會選舉轉危為機，陳茂波否認有這政治考慮；又稱派錢與特首有共識，兩人無嫌隙。

林鄭：措施直接給市民「加油」

學者：政治作用大於經濟效益

特首林鄭月娥昨日發聲明表示支持派錢，認為措施合理和有效，直接給市民「加油」。港大經濟及工商管理學院金融學首席講師謝國生說，派錢政治作用大於實質經濟效益，因有經濟能力的家庭在如今的經濟氣候中未必會增加消費，反而會把錢儲起；倘派錢需時，對有需要的家庭又未能解燃眉之急。

預算案以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為重點，涉及逾1200億元的逆周期措施，「紓民困」方面包括寬減100%薪俸稅，上限2萬元；寬減4季住宅差餉，每季上限1500元；綜援等各類社會保障金額出「雙糧」；代繳一個月公屋租金及2021年中學文憑試（DSE）考試費等（詳見圖）。

最大筆一次過措施是涉款710億元的向成年港人派1萬元，陳茂波說，有690萬持有永久居民身分證的市民受惠。他強調，現金發放計劃不會對財政構成長遠的負擔；又說派發消費券有繁複手續、防偽問題，派現金較能照顧不同人需要。他又稱香港現時財政儲備約1.1萬億元，「讓我們有能力在經濟逆境下推出特殊措施，例如發放現金」。

成年港人派萬元 涉710億

移民有份 陳：無資料區分

至於何時發放、申請程序如何，他說手續「愈簡單快捷愈好」，目標在暑假可陸續發放，希望屆時疫情過後，商界推出不同項目，鼓勵市民消費；政府會與銀行和監管機構商討手續細節，包括考慮電子方式。他預料立法會在5月通過預算案撥款，7月初可開放申請，之間數個月要與銀行落實細節，給時間銀行更改系統。

今次派錢，已移民港人亦合資格領取，新移民則無份。陳茂波昨晚在預算案論壇解釋，非永久居民範圍闊，質疑暫時在港讀書、工作的人，社會是否接受派錢予這類人；又說無資料區分永久居民中哪些人已移民，若關卡愈多，錢到市民手的時間愈長。

可網上登記或交表 限期明年底

政府消息人士表示，合資格市民需先登記，提交簡單個人資料、身分證號碼和銀行帳號等，政府需取得市民同意才可將個人資料交入境處核實。消息人士說，政府資訊科技總監辦公室會開發網上登記系統，讓市民網上登記；市民亦可以實體表格提交資料。最後登記限期是明年12月31日，而18歲的界線則為明年3月31日。合資格市民登記後，可透過銀行轉帳方式或支票領取1萬元。至於無家者或沒有銀行戶口的合資格市民，可向郵政局提交表格，之後到郵局領取支票。政府亦會與社署等部門討論派發安排，由於計劃涉及人數眾多，當局會研究分流安排。

翻看資料，時任財政司長曾俊華2011年於預算案中宣布向市民的強積金戶口注資6000元，被各界批評後更改為向18歲或以上永久居民派發6000元，同年8月開始登記，10月底向首批登記者過戶。

否認鋪路選特首 稱唯一考慮經濟

政圈傳言陳茂波有意問鼎特首，他昨日否認派錢是為選特首鋪路，稱唯一考慮是撐起經濟，出任財政司長是全心全意工作；至於是否為政府提升民望，他說只做正確的事，兩者無關係。他在昨晚論壇被問到，特首搶先公布300億元的「防疫抗疫基金」是否「搶他風頭」，陳茂波說大家同一團隊，齊心合力，用好資源服務市民。

明報記者

（2020/21財政預算案）

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