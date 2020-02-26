內地返港無隔離 衛署帶走黃金商場店員

送明愛醫院 事主有情緒病紀錄

衛生署表示，昨午接獲一名正在受檢疫者的家人致電，稱該名32歲男子情緒不穩，離開寓所並到深水埗黃金電腦商場。救護車其後將該人送往明愛醫院治理。署方會跟進有關個案，如有需要會安排協助。據悉該男子有情緒病紀錄。

管理處：暫斷涉事商舖冷氣

網上流傳一張黃金電腦商場業主立案法團通告交代事件。本報致電黃金電腦商場管理處李小姐，她稱，昨午3時許，有穿全副保護衣的衛生署人員到商場搜索該男子而引起關注，她強調事件「虛驚一場」，商場沒有人確診新型冠狀病毒。她指出，涉事47B電子煙舖頭由一家三口經營，兒子前日從內地返港，但未有留家隔離14日，昨午更回到店內「巡舖」，其後有救護車到場將該男子帶走。她說，為以防萬一，已向該舖強制斷冷氣輸送14日。

本報昨晚到涉事舖頭，店內一名負責人確認，該店有職員昨晚從內地返港，昨日曾到店舖，知道他要隔離14日後，「已即時叫他走」。

衛生署表示，自2月8日實施內地抵港者強制檢疫令至24日期間，共有20,459人須接受強制檢疫，當中19,507人家居檢疫，677人在酒店檢疫，275人入住檢疫營。整體檢疫人數中，有17,895名香港居民，其餘2564為非香港居民。

（武漢肺炎）