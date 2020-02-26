居港韓人贊成封關 韓食店長：望港府吸教訓

稱家人不願隔離 取消返港

在港開設韓國飲食店的曹先生表示，擁有居港權的家人原計劃下月回港，因不希望隔離而取消計劃，他近期亦不打算回韓國。他說，封關暫未影響貨品運輸，雖然措施嚴厲，但認為做法能阻止疫情擴散。對比港府早前拒絕向內地全面封關，他認為政府今次的決定非常迅速，希望政府已汲取教訓。

在港開設韓國餐廳的宋先生贊成封關，認為政府有責任保護香港居民。他說，自己一家早已定居香港，惟店舖生意因疫情有所影響。至於韓國的情况，宋先生認為疫情未在國內全面爆發，暫只有大邱市情况較嚴重，加上當地政府已落實對應措施，目前對韓國政府有信心。至於香港，他認為目前確診數字雖未大幅上升，但仍擔心有染病內地人由內地來港，自己將盡量保障自身安全。

需往返港韓兩地工作的鄭先生同樣贊成封關，認為各地政府有責任防止疫情擴散。他表示現計劃留港一個月，其後會返回韓國，再按疫情發展衡量往後安排。

（武漢肺炎）