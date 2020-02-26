城大模型推算 至3月中增60宗本地感染

最壞打算3月初或逾千人染疫

阮相宇引用其他研究，以每名患者可於8.4日傳染2.92人的數字推算，假設患者隔離期間接觸他人，接觸人數約為平日的20%，2月中至3月中則會進一步新增至約350宗感染個案；在較差情况下，假設由感染至隔離的時間為3.5日，患者如接觸的人數相當於平日的一半，3月初累積的本地感染個案可逾千人。

他認為，再接觸率視乎隔離措施的成效，理想情况為把再接觸率降至10%或以下，即如日常接觸為10人應減至1人。

阮相宇提醒，政府須額外留意隔離措施，並應重新評估隔離措施的效用及染病至隔離時間的長短。他解釋，隔離時須確保該人沒與他人接觸，並應使用獨立房間及浴室，避免於同一餐廳共同用餐，以免鑽石公主號情况重演，於隔離過程中反被傳染。

他又說，居家隔離時，當局應以資訊科技系統監察及通報，確保受隔離者沒外出接觸他人，如該人有特殊需要外出，應透過通訊系統尋求當局協助。

（武漢肺炎）