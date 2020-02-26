往返首爾12航班取消 國泰3月停飛 有港客照上機：首爾同香港無分別

曾赴慶尚北道 新華團18人駿洋邨隔離

一個昨午返抵本港的新華旅遊旅行團，在韓國期間到過慶尚北道的佛國寺，18名團友和領隊到港後，由旅遊巴送到火炭駿洋邨，接受強制檢疫14日。

國泰航空昨宣布停飛韓國的安排，目前國泰每天分別有兩班往返本港和首爾的航班。根據韓聯社報道，大韓航空決定停飛首爾至香港的航線，直至本月28日，韓亞航空也考慮停飛香港航線。

旅議會：9旅團在韓 最遲周五全抵港

旅議會總幹事陳張樂怡稱，目前約有9個旅行團在韓國，最遲於本周五全部返抵香港，故國泰停飛韓國不會影響本港旅行團。據有關旅行社的資料，有關旅行團不會到大邱或慶尚北道。

衛署派體溫記錄表 毋須呈交

返港旅客：未必自律 冇乜意思

記者昨日到香港國際機場，人流冷清，多班來往港韓兩地的客機取消。由韓國返港的港人要填報健康申報，證明無赴大邱等疫區。返港的楊先生指出，抵港後有職員在閘口替每名乘客量體溫，並再派發每人一張「健康檢查紀錄」，予乘客回家記錄未來兩星期體溫及病徵。他表示，表格毋須申報呈交，職員只着乘客「自己量下體溫啦，如果有問題就打（表格）呢個電話啦」。他認為，表格「冇乜意思」，大家未必會按指示自律量體溫及申報。

昨日仍有不少照常赴韓的港人。首次前往首爾自由行並會逗留5天的陳小姐表示，半年前已計劃好旅程，她表示「有點擔心」，但認為疫症主要在大邱市爆發，「留在首爾同香港無分別」，她稱返港後會自行在家居隔離兩星期。嫁到韓國水原市的港人周小姐說，丈夫着她早點回去，由於疫情及航班取消，已延遲返韓20日，「我諗再取消應該返唔到去」，她預計疫情結束前不會回港。

港府日前同時宣布向韓國發紅色外遊警示，由韓國人在港經營的「韓國旅行社」，隨即取消3月8日前出發的韓國滑雪團，並向報名者全數退款。旅行社經理莫先生形容「影響很大」，他說以往在3月底至4月初會舉辦櫻花團，預計今年成行機會極低，他希望暑假的單車團、水上樂園團可成行。本報向韓國駐港總領事館查詢港府措施的影響，截稿前未獲回覆。

袁國勇：韓疫情少許失控 封關果斷

香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨早出席港台節目《千禧年代》時稱，韓國疫情已開始少許失控，確診數目幾何級數上升，當地教會更現超級傳播者，稱港府「無辦法唔封」，形容做法較為果斷。他說，除了港府推出對內地封關的措施較遲外，其他基本上實際及跟隨科學。

出席同一節目的行政會議成員林正財亦表示，針對韓國的入境限制與禁止湖北人來港同樣是基於科學考慮，又稱韓國的防控能力令人擔憂，若不堵截會嚴重影響香港。

明報記者

（武漢肺炎）