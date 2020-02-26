陳校長免費補習天地停服務 逾5000基層學生受影響

劏房母女不敢外出 牀上度日

80方呎的家居，兩母女活動範圍局限在一張單人牀上，離開牀邊，兩三步便行盡。女兒平日做習作，也只坐在牀上，勉強伏在塑膠枱寫字。黃女士稱，停課前女兒朝早上學，閒時去公園，「小朋友一玩就紮紮跳」。自疫情爆發，恐外出危險，亦為了慳口罩，兩母女僅去過公園兩次，間中趁夜晚人流稀少時在樓下散步，「屋企不大，以前都有機會出街，現在24小時困在家」。

女兒無事可做 沉迷看片變寡言

幼稚園最近透過網上平台發放學習、活動短片，黃女士稱有讓女兒用手機觀看片段，但覺得效用有限，「都有教唱歌、跳舞、親子瑜伽，但屋企連站立位置都無……有片教英文，不太聽得明」。小朋友被困在家，記者訪問期間，黃的女兒平板電腦不離手，不發一言坐牀邊。黃女士說「我都不知道她在看什麼」，又察覺女兒變得少說話，「個人好似好灰咁」。

義務導師增拍幼兒活動片放上網

疫情下，生活開支亦增加。黃女士稱，近日菜價、肉價上漲，加上花費買消毒用品，開支更大。政府提出學習津貼加碼至3500元，她稱會儲起來讓女兒復課後學跆拳道、小結他班，至於女兒最想學的鋼琴，黃女士苦笑道「都無乜可能學到」。葵涌劏房居民大聯盟成員、註冊社工黃耘娸稱，全港有21萬基層家庭住劏房，與黃女士經歷相似狀况，主要面對家中沒有電腦、Wi-Fi問題，小學生只能用手機做功課。

為綜援學生提供免費補習的「陳校長免費補習天地」，其創辦人陳葒稱已全面暫停才藝班、學前班等，亦暫停5000至6000名小一至中六「一對一補習」，停課期間，學生可透過WhatsApp向義務導師作簡單提問。他說，補習天地一直都發放自學片段供學生經YouTube收看，約10分鐘一段，會不斷更新至約5000段片；因應今次疫情，義務導師亦陸續拍攝學業以外的2至3歲幼兒活動片，內容包括體適能、詩詞等，他個人亦會拍攝推廣閱讀的短片。

明報記者

（武漢肺炎）