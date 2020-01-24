考DSE須申報健康探熱 缺席者經評估最高5級

過往最高4級 單次特殊安排

楊潤雄昨提醒700多名跨境文憑試考生需遵照檢疫令，於考試14日前抵港及隔離。他稱學校考生如因健康問題未能來港接受強制檢疫14日而缺席考試，可通過學校向考評局申請評估成績，最高分數由以往第4級改為第5級。此安排適用於其他因考評局接受的原因而缺席考試的學校考生。

另外，教育局會按考試日數向考生發放足夠口罩，他們回校取准考證時可一併領取；自修生憑准考證3月16日至3月26日向考評局領取。考生須戴口罩應試，考評局秘書長蘇國生稱，考務人員核對准考證時會要求考生短暫除口罩認人（見表）。

座位間距或增至1.8米

DSE筆試如期舉行，楊潤雄稱考生一般不會有社交接觸，且公開試座位編排與學校課堂不同，有信心可做到「安全的考試」。考評局早前要求試場座位須隔1米，楊說最近聽到專家意見需再擴闊，最理想有1.8米，會按此方向做。

今年DSE放榜將延後約一周至7月15日。學友社學生輔導顧問吳寶城稱，延後一周放榜可接受，相信局方考慮到公開試認受性問題，保留了中英語口試，並盡量不影響海外升學。他說學生現只是稍為延後得知大學錄取結果，推遲了簽證手續，但部分學生已被海外大學有條件錄取，故只須其後補交資料，影響不大。他又說，放榜後一些海外大學會聯合舉辦升學展，即場招生，相信也會因應放榜時間而延後舉行。

九成考生支持延期考試

「中學生罷課籌備平台」本月20至23日以網上問卷訪問超過1.1萬名應屆文憑試考生，逾九成表示疫情影響備試，近九成認為文憑試需延期舉行。應屆考生簡同學說停課中斷校內模擬試，她亦無法到圖書館借歷屆試題，影響操練。她說雖然考評局會為考生量體溫，但現時出現無病徵的隱形病人，質疑措施未必有用。她認為健康比成績重要，希望考試延期。該團體建議文憑試延遲一個月，若有大規模社區爆發，應考慮再延期。

（武漢肺炎）