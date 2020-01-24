最早4．20 教局傾向分階段復課 DSE如期筆試 楊潤雄：毋須縮短暑假

早前教育局稱全港中小學及幼稚園不早於3月16日復課，局長楊潤雄昨公布進一步延長停課，直至學校的復活節假期結束，即最早4月20日復課，學生尚有近兩個月「假期」。由2月3日起計，停課將至少77日。局方同時宣布，今屆中學文憑試（DSE）如期3月27日開考筆試（見另稿），並停辦今年TSA（全港性系統評估）。

稱家長學校有個多月準備防疫物資

楊潤雄稱會繼續聽取醫學意見，跟進學校的準備工夫、防疫物資供應，當有足夠條件，才會正式決定復課日期。他稱傾向屆時分階段復課，目前未有詳細想法，「正常想法都是由年紀大的學生開始，因他們較易照顧自己」，但強調要與業界商討，亦不排除中小學一起復課。

至於家長及學校添置防疫物資有難處，楊潤雄稱距離4月20日尚有個多月時間，多了很多時間準備學校物資，「學校或家長可決定何時購買」。

SARS時，學校因停課縮短暑假一周，今次疫情，教育局不強制學校縮短暑假。楊潤雄說，學校已透過不同方案有序落實「停課不停學」，相信復課後，學校亦會適當調適教學安排，保持同學學習進度，故認為學校原則上毋須改變原有的暑假安排。

津貼中學議會倡中學先行復課

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，全港學生90萬人，連同家長教員等逾100萬人，若果一同復課，將會加大公共交通工具和學校人流，他認為小學可分批讓高小及初小先後復課，令校巴、校園可有更多空間，「整體學校不會太擠擁，午飯都可考慮安排分不同地方進食」。他說亦可以考慮高小與初中一併復課，因為要平衡高小課程較緊張，而中小學亦多數不會在同一校園空間。

香港津貼中學議會主席潘淑嫻認為，若然疫情許可，可以考慮中小幼分批復課，相信中學可先行。

至於暑假安排，她認為教育局容許學校彈性處理，由學校決定補課、加課時等等，以她任校長的中學為例，考慮不推行夏令時間，善用試後活動的9日時間，安排上課。

SARS時初小幼園最遲復課

教育界立法會議員葉建源稱，對照SARS時候的經驗，當年中小學的最早復課日期為4月22日，並且分階段至5月才全面復課，他認為這有一定參考價值。翻查資料，當時初小及幼稚園延至5月19日才復課。

明報記者

（武漢肺炎）