滯鄂2700人或回港 議員憂檢疫中心吃緊

現有檢疫中心最多可提4968個單位，政府亦計劃並正在以組裝合成形式興建1170個單位（見表）。立法會議員陳凱欣稱，相信政府接湖北港人回港時，有評估過檢疫中心單位數量，她認為政府亦應就需要入院的人數作初步統計，包括孕婦、嚴重病患者等，建議政府把現時各「龍頭」公立醫院的非緊急病人轉到天水圍醫院，或向私家醫院多購牀位，以騰空公立醫院牀位給湖北回港、有醫療需要的人。

昨日起，由韓國大邱市及慶尚北道回港的港人須被強制送到檢疫中心。陳凱欣稱，若日本、意大利等日後有大型爆發，政府若採取同樣措施，檢疫中心數量不一定能應付，認為政府做決策時需考慮檢疫中心承載量。

食衛局：酒店設中央空調 未符要求

鯉魚門公園度假村正興建臨時檢疫中心，資深土木工程師倪學仁看過有關照片後稱，留意到糞渠和污水渠分開，房間亦使用分體式冷氣而非中央氣喉，加上屋內有窗通風，認為若施工品質良好，沒有漏水，可符合檢疫中心標準。

對於有建議政府租用酒店、包括迪士尼樂園度假區作檢疫中心，食衛局在昨日提交離島區議會的文件表示，酒店房間設中央空調及屬密閉式，未能符合作為檢疫中心要求。

（武漢肺炎）