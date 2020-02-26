2億元隔離營工程無招標 食衛局：符採購程序

【明報專訊】政府在鯉魚門公園度假村及竹篙灣政府土地以組合屋方式興建隔離營，有報道指兩個項目皆以直接委託方式，分別交由中國建築及中國港灣承建，無經過招標。竹篙灣的工程合約達1.94億元，有工程師認為緊急情况可「特事特辦」不招標，亦有工程師形容價格高昂，除開每間組合屋的造價可建3層樓的村屋。
據土木工程拓展署「過去三個月批出工程合約」，署方上周一（17日）批出約1.94億元合約，由中國港灣工程承建竹篙灣臨時檢疫設施工地平整、基礎設施及建築工程。網媒「眾新聞」報道，中國港灣官方微信上周二曾發文指會於該處承建「110個功能單元和隔離居住單位」，其後帖文下架，報道稱該工程由政府直接委託中國港灣承建。報道又稱，鯉魚門公園度假村組合單位工程亦由政府直接委託中國建築承建，涉款逾7000萬元。
中資獲委承建 工程師質疑太貴
食衛局回覆確認土木工程拓展署根據《物料供應及採購規則》直接委託承建商做竹篙灣工程，亦確認鯉魚門的檢疫中心增建承建商為中國建築，惟沒交代是否直接委託。局方稱工程在疫情迅速發展下急需大量增加檢疫設施，符合政府採購程序。
土力工程處前處長陳健碩稱，政府在緊急情况可「特事特辦」，強調有既定機制處理單一招標，並審核承建商的人才、機械、資金等，合約價錢亦有根有據。資深土木工程師倪學仁亦說緊急情况下可不招標，但他以竹篙灣工程分析，逾1.9億元建110個單位，即以190萬元建成一間組合屋。他說相關造價可建一幢3層高的永久村屋，認為價錢過高，並指近日香港工程減少，政府可委託本地承建商「益下自己人」。