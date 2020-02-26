2億元隔離營工程無招標 食衛局：符採購程序

據土木工程拓展署「過去三個月批出工程合約」，署方上周一（17日）批出約1.94億元合約，由中國港灣工程承建竹篙灣臨時檢疫設施工地平整、基礎設施及建築工程。網媒「眾新聞」報道，中國港灣官方微信上周二曾發文指會於該處承建「110個功能單元和隔離居住單位」，其後帖文下架，報道稱該工程由政府直接委託中國港灣承建。報道又稱，鯉魚門公園度假村組合單位工程亦由政府直接委託中國建築承建，涉款逾7000萬元。

中資獲委承建 工程師質疑太貴

食衛局回覆確認土木工程拓展署根據《物料供應及採購規則》直接委託承建商做竹篙灣工程，亦確認鯉魚門的檢疫中心增建承建商為中國建築，惟沒交代是否直接委託。局方稱工程在疫情迅速發展下急需大量增加檢疫設施，符合政府採購程序。

土力工程處前處長陳健碩稱，政府在緊急情况可「特事特辦」，強調有既定機制處理單一招標，並審核承建商的人才、機械、資金等，合約價錢亦有根有據。資深土木工程師倪學仁亦說緊急情况下可不招標，但他以竹篙灣工程分析，逾1.9億元建110個單位，即以190萬元建成一間組合屋。他說相關造價可建一幢3層高的永久村屋，認為價錢過高，並指近日香港工程減少，政府可委託本地承建商「益下自己人」。

（武漢肺炎）