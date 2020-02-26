滯鄂港人分散 專機研武漢以外機場起飛

工聯會收到623宗求助個案，除武漢外，110宗來自咸寧市，104宗來自荊州市，62人有長期病患，5人是孕婦，更有3名半歲或以下的嬰兒。

懷孕25周的侯女士現於湖北省黃石市，她昨在工聯會記者會上透過視像通話稱，黃石市距武漢約兩小時車程，但市內交通幾近停頓，擔心即使港府派出專機，自己亦無法前往武漢機場。工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪說，日內將約見政制及內地事務局了解，建議港府協助當地港人前往武漢機場，並考慮武漢機場以外的撤離點。

滯留松滋市的張先生向本報說，昨曾聯絡荊州市政府（松滋市屬荊州市管轄），對方稱若港府派專機，荊州方面可安排車輛接載身體無恙的港人到武漢。他說松滋市距武漢機場4小時車程，而他附近有宜昌三峽機場，僅距1小時車程，但機場沒有國際航線，未知港府能否安排專機到該機場。

駐武漢辦：已聯絡全部11孕婦

林鄭月娥於facebook發文並上載與駐武漢辦主任馮浩賢會面的影片，馮向林太稱至昨日收到2800個求助，另已聯絡到全部共11名現於湖北的港人孕婦，有人已懷孕30多周，需要諮詢醫生，情况安全才可上機。衛生署和醫管局稱正在研究。

政府消息人士稱，現時港府與湖北省政府直接對口溝通，商討具體執行細節，省內各市政府會聽從省政府指示，而主調仍是防疫抗疫，故接載滯留港人往機場時須盡量減低交叉感染風險。

據了解，因港人分散湖北30多個城市，政府內部有建議，除武漢機場外，或可在省內其他機場派專機接走附近港人。消息人士稱，省內有些機場雖不屬國際機場，只要配套許可，派專機接港人也可考慮，一切視乎湖北政府安排。對於是否以高鐵或長途巴士，消息人士說或涉及其他省份，增加難度，專機是最直接的方法，加上飛機通風系統會定時換走機艙空氣，相對巴士和高鐵更加安全。

（武漢肺炎）