專訪：相當可能變大流行 抗疫專家組福田敬二：病毒未必如SARS消失

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情由武漢蔓延至5個洲約30個國家，政府抗疫專家組成員之一、曾任世衛助理總幹事的港大公共衛生學院院長福田敬二接受本報專訪時表示，疫情相當可能（quite possible）發展成「全球大流行」（pandemic），即使日後內地疫情回落，本港防疫也不能鬆懈，因為病毒仍可能由中東、非洲或其他亞洲國家傳入香港。福田敬二又認為，新型冠狀病毒未必會如SARS般消失，反而可能與季節性流感一樣，將與人類共存一段長時間，日後的防疫策略或要為高危人群注射疫苗。
或成流感般 與人共存長時間
武漢肺炎曝光近兩個月，根據世衛資料，截至香港時間24日下午5時，全球有近8萬宗確診，當中逾2000宗在中國以外地方，遍佈約30個國家或地區，全球七大洲中僅南美洲和南極暫沒個案。福田敬二說，現大部分國家的確診都是輸入個案及其緊密接觸者，但隨着疫情發展，一旦在中國之外有很多國家出現社區爆發，則會演變成「全球大流行」，他認為這是相當可能發生。
武漢肺炎在全球的確診及死亡數字均已超越SARS，福田敬二說，以全球看，今次規模大過SARS，但不代表在本港的確診也會超越SARS，因今次本港已採取不少措施，包括減入境旅客，市民亦減少社交。他又說，即使稍後時間內地疫情回落，也不代表香港防疫可鬆懈，因病毒仍可從中東、非洲，以及其他亞洲國家傳入本港。
日後防疫或要為高危者打疫苗
福田敬二說，新型冠狀病毒傳染性很強，且部分感染者沒病徵，他估計病毒未必會像SARS一樣消失，而是像季節性流感一樣，與人類共存一段長時間；並估計武漢肺炎最終死亡率會維持約2%，長遠而言，應對這病毒較好的策略是要注射疫苗，「那些沒病徵或只有輕微病徵的人不是我們首要關注的，因為他們會自行康復，之後體內會有抗體。我們首要應找出那些容易有嚴重病徵的高危人群，為他們注射疫苗」。
福田敬二本周一（24日）接受訪問時，本港有74宗確診，他認為本港出現首宗確診個案至今約5周，平均每日約兩宗，這數字仍屬低水平，約25%個案屬源頭不明的本地個案，數字上升幅較穩定，暫無證據顯示本港社區爆發，但相信確診仍會持續升一段時間。至於疫情何時回落，他認為數周至數月都有可能，關鍵是防疫措施，包括減少社交等可維持多長時間。
特區政府處理今次疫情的部分決定被批評，在今次疫症為港府擔任專家顧問的福田敬二認為，以確診數字看，本港措施有效，但疫情過後本港需汲取教訓，例如市民對政府的信任度低、口罩供應不足，以及疫情期間出現各種謠言如廁紙供應短缺等，都需檢討。