專訪：相當可能變大流行 抗疫專家組福田敬二：病毒未必如SARS消失

或成流感般 與人共存長時間

武漢肺炎曝光近兩個月，根據世衛資料，截至香港時間24日下午5時，全球有近8萬宗確診，當中逾2000宗在中國以外地方，遍佈約30個國家或地區，全球七大洲中僅南美洲和南極暫沒個案。福田敬二說，現大部分國家的確診都是輸入個案及其緊密接觸者，但隨着疫情發展，一旦在中國之外有很多國家出現社區爆發，則會演變成「全球大流行」，他認為這是相當可能發生。

武漢肺炎在全球的確診及死亡數字均已超越SARS，福田敬二說，以全球看，今次規模大過SARS，但不代表在本港的確診也會超越SARS，因今次本港已採取不少措施，包括減入境旅客，市民亦減少社交。他又說，即使稍後時間內地疫情回落，也不代表香港防疫可鬆懈，因病毒仍可從中東、非洲，以及其他亞洲國家傳入本港。

日後防疫或要為高危者打疫苗

福田敬二說，新型冠狀病毒傳染性很強，且部分感染者沒病徵，他估計病毒未必會像SARS一樣消失，而是像季節性流感一樣，與人類共存一段長時間；並估計武漢肺炎最終死亡率會維持約2%，長遠而言，應對這病毒較好的策略是要注射疫苗，「那些沒病徵或只有輕微病徵的人不是我們首要關注的，因為他們會自行康復，之後體內會有抗體。我們首要應找出那些容易有嚴重病徵的高危人群，為他們注射疫苗」。

福田敬二本周一（24日）接受訪問時，本港有74宗確診，他認為本港出現首宗確診個案至今約5周，平均每日約兩宗，這數字仍屬低水平，約25%個案屬源頭不明的本地個案，數字上升幅較穩定，暫無證據顯示本港社區爆發，但相信確診仍會持續升一段時間。至於疫情何時回落，他認為數周至數月都有可能，關鍵是防疫措施，包括減少社交等可維持多長時間。

特區政府處理今次疫情的部分決定被批評，在今次疫症為港府擔任專家顧問的福田敬二認為，以確診數字看，本港措施有效，但疫情過後本港需汲取教訓，例如市民對政府的信任度低、口罩供應不足，以及疫情期間出現各種謠言如廁紙供應短缺等，都需檢討。

明報記者 畢嘉敏

（武漢肺炎）