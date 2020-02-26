文武廟 馬會會所 南丫島 咳兩周 瑞士花園確診婦多處活動

沒外遊五看私醫 灣仔多足迹

據了解，該女患者沒外遊，2月12日開始咳，其後曾到灣仔福臨門、金鐘萬豪酒店等用膳；另曾分別到北角及灣仔上畫班。衛生防護中心昨晚公布，她亦曾到世貿中心、灣仔香港遊艇會、告士打道310號、恆威商業大廈、馬寶道華寶商業大廈及南丫島等。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午稱，該患者居於大坑瑞士花園，2月13、17、20、22及24日曾看一名私家醫生，再轉到養和，院方初步測試發現她對新病毒呈陽性反應。

養和醫院表示，2月24日為該患者做入院前檢查，因患者咳嗽兩周，被安排在獨立的等候房間並接受快速測試，結果為陽性，昨早轉送瑪麗醫院。院方已就她曾到的房間、專用升降機及其他範圍清潔及消毒，及對13名曾與其接觸的醫護作醫學監測，並會安排他們接受快速測試。

文武廟關14天 山光道會所設施關

東華三院昨發通告，今日起屬下文武廟、列聖宮、善德宮及文武別苑臨時關閉14天。馬會公布接獲會員通知初步確診，患者曾於2月14日到訪山光道會所內的美食廣場及Levade商店，2月11日前往會所健身中心，馬會已即時暫停開放美食廣場、Levade，及跑馬地會所的健身中心、游泳池和更衣室，並安排當時當值員工暫停上班，自我隔離14天。本報記者致電福臨門查詢，職員稱未收到政府通知，着記者今日再致電查詢。記者另向JW Marriot查詢，至截稿前未獲回覆。

（武漢肺炎）