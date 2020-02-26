佛堂水龍頭經書跪墊有病毒 肯德基員工善信確診 確認二代傳播 子無病徵肺花

港增4確診 旺角東站職員中招

本港昨新增確診4宗個案，累計85宗，當中除了上述兩宗個案，另外還有藍田興田邨確診保安的兒子，他是港鐵旺角東站站務主任，本月20日發燒後請病假。另一確診者是60歲女子，本月12日開始咳嗽，曾到上環文武廟、出席婚禮等（見另稿）。

北角「福慧精舍」本月19日首現確診，其後曾清潔，但衛生防護中心2月23日再到場抽取33個環境樣本化驗，仍驗出兩個樣本呈陽性，第一個樣本取自經書面、覆蓋經書的布及跪墊，另一樣本取自洗手間的水龍頭手柄。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，兩個陽性樣本未必是一個活病毒，公共衛生化驗服務處會嘗試培植，看病毒基因與之前個案有無關係；另中心計劃一周後再去佛堂採樣。其餘公共地方的樣本呈陰性，包括升降機、扶手、門鐘、鎖匙孔等。

「福慧精舍」昨新增1宗確診，患者是55歲女患者，曾於2月3至8日到佛堂，其姊是前日確診、居於紅山半島的患者。她居於北角百福花園，在明苑中心肯德基廚房負責炸雞，本月9日至22日曾上班，無外遊紀錄。她17日開始咳嗽，24日到灣仔律敦治醫院求醫，昨日確診。與她同住的24歲兒子沒去過佛堂，亦無病徵，但昨亦確診；他在中環一號廣場工作，得悉母親病了，到律敦治醫院照肺，才發現肺花。

張竹君確認佛堂已有第二代傳播，包括居於小西灣70歲婦人的丈夫，及肯德基員工的兒子，兩人均無去過佛堂（見圖）。肯德基員工的兒子及前日確診的兩名鑽石公主號返港乘客，均無病徵。她說，如有好多無病徵個案較令人擔心，能找出這些個案因有流行病學特徵，例如從疫區回來，或屬確診者家人，「但如果普通在街行，一點流行病學特徵都無，真是不知道」，這會增加控疫難度。

153人報稱曾到佛堂 安排檢疫醫學監測

截至昨日中午，該中心已收到153人報稱曾到佛堂，當中22人會安排檢疫，另有百多人接受醫學監測；另7人稱有病徵，當中二人已確診，其餘測試呈陰性。張稱，暫時確診個案與佛堂有關，暫未需要隔離美輪大廈住戶，但會密切留意。食環署稱一名在金鐘政府合署45樓工作的員工曾在2月中到佛堂，現正隔離，與該員工在同一辦公室工作的其他員工則在家辦公。

曾祈殷：無病徵患者可社區隱形傳播

感染及傳染病專科醫生曾祈殷說，該名24歲男子的母親在2月17日發病，此前數日已可將病毒傳播給兒子；兒子雖然無病徵，但檢測呈陽性，即其上呼吸道已有病毒，可在社區隱形傳播，例如說話時經飛沫傳播。

曾祈殷又說，在佛堂內環境樣本驗出病毒，現時佛堂已被病毒污染，可能是佛堂出現首宗確診個案後，未有徹底清潔，到訪過佛堂的信眾，若觸摸過遭污染的環境，例如水龍頭柄，都可能受感染，故需盡快聯絡衛生防護中心。

96歲婦肺感染危殆 ICU插喉

另外，醫管局稱曾到佛堂的96歲老婦昨情况危殆，仍十分氣喘，肺部感染嚴重，已入深切治療部插喉幫助呼吸。

明報記者

（武漢肺炎）

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