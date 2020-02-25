袁國勇：倘郵輪客現抗體無病毒 隔離期可縮

「郵輪是疫區」 料駿洋邨確診數續增

袁國勇指出，目前在駿洋邨的所有「鑽石公主」號乘客需提供深喉唾液樣本作病毒測試，另有部分接受檢疫者同時要抽取鼻咽拭子，港大團隊會探討上述測試方法的利弊。

此外，團隊會檢測乘客的血清樣本，不排除可提早完成檢疫，「隔離7天再做一次（測試），看鼻咽拭子或口水痰都沒有病毒出現，而抗體已經出現，即已經有免疫力，就不需要隔離這麼久」。袁國勇預計，駿洋邨的確診人數將會增加，因郵輪已是疫區，被困疫區「感染情况當然會好嚴重」。

對於乘客檢測結果由陰轉陽，袁國勇不排除當時病毒量較低，患者仍處於潛伏期，因此未能檢測到病毒。衛生署認為並非與測試敏感度有關，估計當時病毒量低，未能檢測。

稱日韓受累超級傳播 倘斬鏈不會大爆

袁國勇表示，患者出現發燒、咳嗽或肺炎等，若在鼻咽拭子、唾液樣本檢測到病毒，通常在14至21日內會出現抗體，如果抗體數量夠高，會產生中和作用，甚至終生免疫，但實際仍待研究；部分人感染後可能沒有病狀，或者極輕微，之後亦會出現抗體。他續指出，港大會研究病毒如何演變，包括該疾病如何發生、中間有何轉折，以及抗體出現的情况及程度，包括IgG和IgM抗體出現的先後次序，研究使用什麼抗體作測試的敏感度會較高。

袁國勇又說，如果本港每一個人做足防疫措施，完全斬斷社區傳播鏈，就算有散發性病例，都不會有嚴重的超級傳播，目前韓國大邱、意大利及日本多數都是超級傳播，如果斬斷傳播鏈，則社區只會有零星個案，不會出現大爆發。

倡每個辦公室設檢疫員

對於應何時恢復正常上班及上課，袁國勇認為要切斷本地超級傳播鏈，屆時只有零星個案，以及口罩、消毒物品等供應穩定，到達某個時候，可以慢慢恢復某些社區工作，「公務員不可以永遠在家上班」。他建議每個辦公室都有一名檢疫員，確保員工進入前探熱、潔手及戴口罩，以及確保員工不會在下午茶時段除下口罩進食，減低染疫風險。

（武漢肺炎）