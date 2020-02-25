新世界伙初企產口罩助基層

新世界今次自設生產線，盼提供「香港製造」及具質量口罩而非單純捐錢或物資。新世界與一間科技園初企合作，前者提供一幅屯門用地設廠並從台灣購入兩部口罩生產機，料3至4月投產，每日生產約20萬個。新世界發言人稱，現沒計劃申請防疫基金的口罩生產線提供補助。

據悉，生產線首階段向非牟利機構供應口罩予基層，下階段或向兒童受助機構派發，往後將成新世界常設設備，為員工供應口罩。

維特健靈亦設廠 深圳口罩贈港

除新世界外，製藥公司維特健靈昨公布將與百達洋行（Focus）合作生產口罩，前者將於大埔廠房騰出無塵車間作生產工場，後者提供納米纖維物料，料以現有物料可生產約300萬個，料3月中投產，將用作捐贈或以成本價發售。

中聯辦網頁報道，深圳市政府昨起每日透過中聯辦向港捐贈10萬個口罩，第一批100萬個。中聯辦將於港府支持下委託「全港社區抗疫連線」派發口罩。全港社區抗疫連線為建制派團體，前日於多區派發口罩，總召集人陳振彬當時稱計劃派逾100萬個。

（武漢肺炎）