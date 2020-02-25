理大「度身」製醫護面罩 更貼港人頭形

3D打印設兩尺寸 框架改塑膠製

醫管局本月月初與理大三維打印技術中心實驗室聯絡，盼理大利用3D打印技術於短時間內趕製一批即棄醫護用防護面罩，以解現時迫切需要。理大工程學院院長兼三維打印技術中心實驗室總監文効忠稱，新款面罩經多次改良，其間曾讓醫護人員試戴樣辦，又加入理大設計學院的中國人頭形狀科研數據，分中碼及大碼兩種尺寸，更貼近本港醫護頭形。

文効忠又稱，現時醫護使用的面罩的「框架」為海綿，容易藏污，新款醫護面罩則用聚丙烯（PP）製作構架，以小量海綿圍邊，使醫護長時間佩戴面罩時更舒適；他又稱，新款面罩膠片更闊，3月底生產的面罩膠片更會增設防霧功效。

文効忠說，理大現時已製作約800件面罩供醫管局作應急之用，向醫管局收取3萬多元。理大亦已把設計交予本地生產商注塑，大量生產，今日應可交付1萬件面罩予醫管局，3月底更可日產3萬件，足以應付醫院每日需求。

下月底可日產3萬 料夠醫院需求

文効忠強調，面罩並非任何高科技產品，但新款面罩為香港人設計，於本地生產，以往政府忽略製造業，應藉此機會反思是否應保留策略性製造業。

他表示，正為新款面罩設計申請專利，並打算向政府申請資助，優化設計。

（武漢肺炎）