DSE擬「按應考日數」派考生口罩 稱試場座位間距一米仍太迫 校長促擴至兩米

研經學校隨准考證發放

DSE首個主科筆試為中文科於3月30日舉行，本周內公布最終定案。據考評局資料，今年有45,931名學校考生及6756名自修生應考DSE。因應新型冠狀病毒疫情，考評局要求考生於試場戴口罩。口罩供應見緊張，據了解教育局預留50萬個口罩供予考生，按考生考試日數分發，若考10日便獲10個，預期考生返校拿准考證時可一併拿口罩。

防疫品難買 校長籲考評早籌

瑪利諾神父教會學校校長何力生說，由局方向考生供應口罩「當然好」，至少確保考生有口罩，但強調不可忽略考場防疫措施。早前考評局稱，按衛生防護中心建議，要求學校安排試場座位間距由以往不小於0.6米增至約1米。何力生稱，該校亦會用作試場，但認為只預留一米間距並不夠，座位之間仍擠迫，應增至兩米才算安全距離。他稱，學校準備試場防疫物資亦有困難，「連想買張長的消毒地氈放於校門，都無貨買不到」，探熱設備亦缺，籲考評局及早籌備，「考試很重要，但考場措施一定要保護到監考員及學生才可」。

考評局昨回覆本報稱，正採購各項防疫物資，會因應各試場學校現有資源及需要，為試場及考務人員提供設備及物資，如探熱儀器、酒精搓手液、外科口罩等。

多區物色營舍助「無殼」跨境生

考評局早前表示，今屆有378名DSE跨境生長居內地。北區中學校長會主席方奕亮稱，據大埔及北區校長掌握資料，有約300名DSE跨境生來自20多校，返港需接受14日強制檢疫，其中150人在港無居所，亦難有親人或朋友投靠，檢疫後無處容身。他稱，區內校長計劃調配學校資源或津貼協助該批跨境生，正物色營舍場地供有需要者或於考試期間入住。

元朗區中學校長會主席柳子權稱，當區中學有50多名DSE跨境生，來自20多校，當中約20人反映在港暫時找不到地方住。他稱，區內校長亦希望物色地方讓他們集體入住。

明報記者

（武漢肺炎）