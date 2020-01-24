Grand YOHO男子中招 住戶：衛生佳不擔憂

住戶：不少鄰居封關前回港

憂有隱形病人

記者昨中午到訪Grand YOHO，部分住戶進出時戴手套或N95口罩。第1座住戶陳先生說，疫情之初清潔人員已「日抹夜抹」，「密到每半個鐘就清潔一次，每層樓都有酒精搓手液」，故對屋苑衛生有信心。他說病毒已出現社區爆發，「唔驚得咁多」。住戶關小姐說，管理公司清潔「做到足」，住客及訪客出入均要量體溫，不擔心環境衛生。她說，知道有不少鄰居是在月初政府實施進一步「封關」前由內地趕回港，擔心會有隱形病人。元朗區議員張秀賢稱，據知染疫住戶樓上及樓下3層的公共空間，均已作「深層清潔」。

興田街市冷清 逾八成舖閉門

前日公布確診的62歲保安員在藍田興田邨彩田樓工作。記者昨到訪彩田樓，見有穿保護衣的清潔人員持續在大廈內清潔。有住客稱，興田邨是「老人邨」，大部分居民是長者，抵抗力較弱，擔憂染疫風險高。彩田樓樓下熟食檔昨如常營業，午飯時間人流眾多，鄰近的興田街市則較冷清，逾八成商舖沒有營業。

（武漢肺炎）