有個案深喉唾液測試存疑 覆檢確診

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，深喉唾液取樣需技巧，將鼻液倒後吸入，再從喉嚨吐出來，若無跟足步驟會影響樣本質素，未必驗到病毒。感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為患者需在清晰指引下提供樣本，部分或需醫護指示，確保樣本質素。

醫局：陰性但有病徵會重檢

上述患者與妻子等人居於元朗Grand YOHO第3座，他月初曾駕車到深圳住所，在本月8日政府要求14日內曾赴內地者家居檢疫後，再無返內地。他2月19日發燒及咳嗽，兩日後乘的士到博愛醫院，返家抽取深喉唾液樣本，惟2月22日測試結果存疑，轉送屯門醫院隔離，至昨日確診。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，患者在不同時期，體內病毒濃度會不同，若檢測結果呈陰性，但臨牀徵狀令人懷疑，會重新檢測。

此外，醫管局通過向在醫院高風險範圍及監察病房工作的員工發放緊急特別應變津貼，每日津貼為基礎薪金20%或500元，以較高者為準，發放日期追溯至1月25日啟動緊急應變級別，直至解除緊急應變級別，料涉2.5萬人。

（武漢肺炎）