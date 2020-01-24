130人自報曾到佛堂 7不適送院 港增7確診兩為信眾 一住紅山半島曾入養和

明報記者

據悉，昨另新增兩宗初步確診，包括第72宗個案藍田興田邨彩田樓男保安的兒子；一女患者與「福慧精舍」有關，她倘若確診，與佛堂相關患者將增至7人。

再4公主號返港者確診

昨新增確診有4名「鑽石公主」號港人，分別是59歲女子、58歲女子、57歲男子及57歲女子，均乘政府包機於2月22日抵港，經港大檢測對病毒呈陽性，相關確診累計增至5人，其中57歲男子與57歲女子從沒病徵。該59歲女子入院後發燒及頭痛，58歲女子本月4日在郵輪喉嚨不適，本月17日在日本對病毒測試呈陰性，惟返港確診。

昨日餘下一名確診者為35歲男商人，曾到博愛醫院求醫，抽取深喉唾液樣本化驗，檢測結果「不肯定」，轉送屯門醫院檢測後確診（見另稿）。

張竹君稱，福慧精舍每逢農曆初一及十五會派飯予信眾，信眾會上香、跪地求籤，到一房間集體祈禱，再到另一房間用膳。她說信眾聚集時間長，吃飯時或沒戴口罩，或是有人不適並傳播病毒。

一佛堂患者住北角 曾到春秧街市

衛生防護中心聯絡到130名曾到佛堂的人，當中16人近期曾到佛堂，需檢疫；107人需接受醫學監測，餘下7人不適送院，其中一人昨確診，為居於北角麗宮大廈的68歲老婦，她2月1日至6日、8日曾到該佛堂，2月19日起咳嗽。她得悉有信眾染病後，於2月23日求診私家醫生，獲轉介至瑪麗醫院。她無外遊紀錄，多數留家，曾到過春秧街街市。據悉，她與丈夫及女兒同住。本報昨到訪其寓所，一名男子應門稱收到通知需隔離，惟未知地點及何時。麗宮大廈同層約有10個單位，走廊無窗，頗為侷促。同層住戶劉太認識患者，得悉鄰居確診後立即回想近日曾否同乘搭升降機，「最怕家人中咗都唔知」。

患者養和兩照肺均正常

另一曾赴福慧精舍的確診者為居於紅山半島第1期的57歲家庭主婦，她1月25日、2月1日至6日曾到該佛堂，2月8日喉嚨痛，兩日後發燒。她1月26日至30日曾到日本大阪旅遊。衛生防護中心表示她曾到養和醫院求診。養和證實患者2月12日及13日上午、16日下午曾到該院門診部，當時肺X光正常；2月16日入住單人房，肺X光正常並退燒，翌日出院。患者2月23日下午再到該院求診，透露曾到佛堂聚會，獲安排至隔離房間並轉送律敦治醫院。養和醫院稱即時對40多名曾接觸該患者的醫護人員作醫學監測，暫無人不適，將做病毒快速測試。

衛署：佛堂無登記 追蹤信眾難

被問到還有何方法追查曾到佛堂的人，張竹君說佛堂無登記紀錄，信眾未必相識，承認追蹤有困難，呼籲曾到佛堂者致電中心。她說已聯絡佛堂住持，對方無病徵，需檢疫。

被問到會否將福慧精舍個案交警方「超級電腦」追查，她說超級電腦是追蹤病源不明個案的關連，但此個案病源清晰，無相關打算。

（武漢肺炎）