公主號染疫　4在日港人留醫ICＵ 衛署：兩用人工肺 兩用呼吸機

18人下船後留日

根據入境處最新資料，「鑽石公主」號上共有369名港人，當中240人已分批乘搭港府包機或自行回港，現仍有70名確診者在當地醫院留醫，31名緊密接觸者在當地隔離檢疫，餘下18人已下船並留在日本，另有10人未能聯絡，當局相信他們或已離開日本。

衛生署高級醫生黃駿君昨稱，暫掌握到16名確診者的臨牀狀况，當中4人特別嚴重，出現呼吸系統衰竭，留醫深切治療部，兩人要用人工肺，兩人要用呼吸機；另有兩人情况嚴重，出現肺部發炎徵狀，其餘10人情况穩定。

入境處長曾國衞形容，在日本的任務並不順利，最初並不掌握船上港人數目，只能隨機應變，爭取最短時間內安排包機送港人回港，他強調行動只是首階段結束，港府會研究將仍滯留的港人送回港。

至於該31名界定為密切接觸者的港人，部分被安排入住琦玉縣和光市稅務大學宿舍隔離。他們昨日收到通知，稱隔離期由與他們同房確診者離開郵輪翌日起計算，他們須隔離14日，至第15日才可離開，其間要接受檢測；就算隔離期滿，仍須待測試結果呈陰性才可離開，意味隔離期有可能多於14日。

港人陳小姐（化名）向本報稱，其家姑於2月13及16日接受病毒檢測均為陰性，被界定為密切觸者，家翁則於17日確診離船；即家姑的隔離期由18日開始計算，但其之前兩次檢測均在家翁確診前做，故她隔離期間仍需接受第三次測試，若結果呈陰性，最快可於3月4日離開。另一方面，家翁至昨日已連續數天無燒，若今日檢查肺部無陰影，或可在本周內出院，較家姑早離開，故陳已致電入境處，希望能為兩老提供具體幫助。

（武漢肺炎）