滯鄂港人：有包機也無法自行到機場

工聯會成員透露，有極少數港人曾以「荊易行」獲得批文，自駕離開湖北到達深圳。但滯留湖北省松滋市的張先生表示，申請「荊易行」須輸入內地身分證號碼，沒內地身分證的他無法申請，而且他在內地沒有車，亦難以拜託人載他離開湖北；又認為即使有車離開當地，周邊城市亦不歡迎來自湖北的人或掛有「鄂」字車牌的車入城。張說由松滋市乘車到武漢天河國際機場需4小時，現時道路無車輛行駛，他期望港府若派出包機，可提供交通安排接載當地港人。

居珠海港人稱不會隨機

港人劉太（化名）一家三口現於湖北省紅安縣，其身在香港的丈夫接受訪問時表示，現時紅安縣內無法租車，省內道路亦不暢通。劉先生說，本月初衛生署曾為他送氣管敏感藥給身在紅安市的3歲兒子，當時獲內地市政府幫助將藥物送到太太紅安市的住所門口，相信今次港府可再與當地政府合作安排交通接載省內各市港人到機場。

現於湖北省石首市、長居珠海的港人廖先生自駕到武漢，他對政府包機「沒有什麼感覺」，稱不會隨包機回港，「在香港都無屋住」。他認為政府的措施沒考慮非居留香港的港人需要，希望政府與內地部門協調，向他發通行證駕車回珠海。鑑於現時湖北省內交通管制，港府即使派出包機，亦未必能覓得足夠車輛自由進出各市、接載省內港人，如何解決當地陸路交通，仍有待與內地政府協商。

（武漢肺炎）