港府派機湖北接港人 未有時間表 孕婦滯武漢者優先 須持港身分證

嚴重病患者ＤSE生亦優先

政制及內地事務局長聶德權昨會見傳媒表示，現有約2700名港人在湖北省，昨得悉再多一名滯留港人確診，目前在家隔離，健康情况正好轉。聶宣布港府將以專機分批接載港人回港，首批將優先處理武漢市內450名港人，以及湖北省其他地區的孕婦、嚴重病患者、應屆文憑試考生，被接載者必須持有香港身分證，出現病徵不可登機，返港後須在指定檢疫中心強制檢疫14日。

聶：須與湖北商細節 會爭分奪秒

政府沒公布首批包機時間，聶稱要與湖北省和地方政府商討細節，強調港府爭分奪秒盡力去做。至於會否以高鐵取代包機接載港人，聶稱須取決於內地政府最能配合的方法。保安局長李家超表示，乘坐包機亦有可能交叉感染，當局會研究方法，將風險減至最低，相信接載日本鑽石公主號乘客返港的經驗有助今次接返湖北港人。

滯留湖北省、懷孕36周的港人陳太即將分娩第二胎，丈夫陳先生稱長子出生時患先天心臟病，妻子下月初需到瑪麗醫院做超聲波檢查，他感謝港府昨公布包機安排，期望太太可成首批乘客。另一滯留湖北省、懷孕30周港人陳女士亦希望乘搭首班包機返港。婦產科專科醫生余啟文表示，孕婦乘搭短途機的風險較小，但前往機場及乘搭飛機途中亦有可能受感染，建議包機安排要確保沒有感染者登機以及盡量分隔乘客。

滯武漢者：對沒時間表感少許無助

民建聯立法會議員葛珮帆表示，截至昨午收到172宗港人滯留內地的求助，當中97宗身處湖北省，孕婦求助個案增至6宗；民主黨議員涂謹申表示，據了解特區政府正與內地部門商討為港人申請通行證，以於當地交通管制下出城。

工聯會前副理事長彭港祥自1月中滯留武漢，按所在地屬合資格乘首批班機的港人，他歡迎政府包機安排，但對沒時間表感「少許無助」。他表示，早前衛生署曾派高血壓藥給他，料可維持兩星期，但稱和太太困於當地「心理上有陰影，天天失眠」，期望盡早回港。身處松滋市的張先生形容港府「後知後覺，總好過不知不覺」，雖自己未必符合登上首批包機資格，亦認為港府先接載孕婦、病患者非常合理，而他對政府沒公布包機日期亦感失望。

明報記者

（武漢肺炎）