在首爾港人：夠物資惟欠口罩 民眾隨地吐痰

在首爾工作的港人馮家強說，當地未有物資搶購潮，但防疫品缺貨，超市、便利店已沒口罩，只能在少數藥妝店買到。他又說，當地公務員可延遲上班一小時避開上班人潮，只有少數外資企業准員工在家辦公。他說自己口罩充足，但會減少外出聚會。

質疑港府難確認回港者曾赴疫區

本港今早6時起拒絕韓國來港的非香港居民入境，馮家強認為，政府因防疫需要而採取此措施無可厚非，他支持相關決定。而到過大邱或慶尚北道的人回港須接受強制檢疫14天，馮家強質疑不知道政府如何確認回港者有否到訪疫區。

疫情勁過MERS 當地人恐慌

在首爾延世大學攻讀碩士的港人利天諾說，當地不少大學推遲兩周至3月中開始新學期，並取消原定2月舉行的畢業禮、迎新等活動。她的韓國朋友向她反映，當地2015年中東呼吸綜合症（MERS）的爆發規模不及是次疫情，當地人因不知如何應對而恐慌。韓國愈來愈多人確診，她和當地港人朋友覺得「唔知點算」，但暫未決定回港。

利天諾又說，據她觀察，韓國人衛生意識較低，不少人無論男女老幼都隨地吐痰，又將用過的口罩「隨手放」。她說，當地聚餐文化盛行，習慣不用公筷分享食物。

利天諾說，現時大邱疫情嚴重如「小湖北」，同意到過當地的人回港後要接受隔離檢疫，但由首爾返港的人暫時應未有必要。

（武漢肺炎）