街頭見冷清 東京市民憂疫情礙奥運

在日港人：日企較少在家工作 發燒仍上班

日本持續出現新型冠狀病毒確診個案，成為繼中國內地及韓國後，疫情最嚴重的亞洲國家。在日本工作兩年的港人方小姐向本報記者表示，她任職的外資企業容許員工在家工作，但日資企業則較少有此安排，結果出現帶病員工發燒仍然繼續上班，造成傳染風險。她亦表示有部分地區的保健所擔心有確診個案會被污名化，故拒絕沒有外遊紀錄的病人做新型肺炎測試；加上日本政府當年未經歷過SARS疫情，現時發布疫情信息不足，亦是導致日本疫症爆發的原因。

日媒：賞櫻人流料減半

本報記者近一星期在東京採訪，留意到街上人流較以往旅遊所見少，當地傳媒更形容，日本正出現2011年「311大地震」後出現的「自肅」情况，市民因擔憂疫情而減少外出，影響各行各業，而即將來臨的觀賞櫻花季節，人流亦預料會減半。

本報記者昨到即將舉辦奧運開、閉幕禮的國立競技場觀察，主場館改建工程已大致完工，場館外的園林綠化工程亦已竣工，只餘周邊部分道路工程在施工。不少東京市民都對場館好奇，不時探頭觀看拍照。英語流利的日本青年Robert說，不少日本人擔心疫情會令奥運延期或取消，他估計如屆時疫情未受控，個別分項賽事可能取消，又或在無現場觀眾下舉行。不過，居日多年的華人李先生就認為奥運會如期舉行，表示不計郵輪的集體感染，東京疫情不算太嚴重。

明報記者 鄧俊豐 東京報道

（武漢肺炎）