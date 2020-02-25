韓連續4天確診逾百 大邱擬查所有傷風感冒者

當局勸喻大邱民眾由昨天起連續兩周避免外出，並在這兩周關注新天地教會以外的人的病徵。由於新型冠狀病毒感染初期病徵和傷風感冒相似，當局計劃增設指定診所，不論感冒病徵輕重全面診斷，希望查找及早治療隱形患者，以有效截斷大邱社會傳播，避免擴散全國。大邱人口約250萬，預計有逾2.8萬名傷風感冒患者。大邱確診者迄昨天下午4時有498人，連同慶尚北道共690人。

76萬聯署促對華封關

大韓航空、韓亞、濟州航空昨分別宣布停飛大邱安排。大邱市長昨埋怨政府封關太遲。總統府青瓦台請願網有超過76萬人聯署要求全面禁止中國人入境。首爾市長朴元淳再勸喻民眾不要因為疫情而歧視中國人。

另一邊廂的日本，厚生勞動省公布，兩名曾在「鑽石公主」號郵輪工作的厚生省官員及檢疫官感染病毒。至於北海道、東京都、石川縣及神奈川縣合共則新增10宗個案。日本政府專家會議昨日說，今後一兩周是疫情急速擴大或者平息的關鍵時刻。

（中央日報/民族報/韓聯社/NHK）

（武漢肺炎）