疫情若定已知風險 撤行程保險未必賠

被問日本、新加坡等國家疫情同樣嚴重，為何只對韓國發出紅色旅遊警示、政府準則為何，食衛局長陳肇始稱，韓國過去幾日確診個案不斷增加，令人非常擔心，「一路看疫情變化，覺得要發出旅遊警示」；政府亦已對日本、新加坡、意大利作出「健康建議」，政府每天監察其他地方疫情，「不排除如有變化會有果斷決定」。

保安局的外遊警示制度在2010年推出，現涵蓋88個國家或屬地，不包括內地、澳門及台灣。警示制度以黑、紅、黃3種顏色標示不同程度的風險，黑色是最高風險，顯示當地有嚴重威脅，市民不應前赴，現時敘利亞為此列；紅色表示當地有明顯威脅，市民應調整行程，如非必要應避免前赴；上月伊朗以導彈襲擊伊拉克美軍基地後，港府向伊朗發出紅色警示。據一份2010年的立法會文件，保安局與旅遊界有共識，在黑色警示下，前赴該地的旅行團會取消，紅色警示下，旅行社可自行決定應否改動日程表。

姚思榮說，政府發出紅色外遊警示後，旅行社可向航空公司及當地酒店取消預訂，但能否全數退款要視乎情况。他說，未出發旅客若退團，一般需支付數百元手續費，亦可選擇延期出發；至於已在當地的旅行團，需全團人同意才可更改行程提早返港。

改韓國機票 國泰免手續費

劉佩玲說，因紅色外遊警示而取消行程，部分旅遊保險保單會賠償，金額通常為不能退回旅遊費用的50%，但由於部分保險公司已將今次疫情定為「已存在的風險」，在特定日期後購買的保單未必會有賠償。

另國泰稱因應外遊警示，購買了2月25日至3月31日來往香港及韓國機票的乘客，退票、改機票等手續費會獲豁免。

（武漢肺炎）