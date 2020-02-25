林鄭曾指封關歧視 醫護斥雙重標準

發動罷工的醫管局員工陣線，主席余慧明說，工會由始至終的訴求都是禁止非港人經內地入境香港，港人如入境要隔離14日，她認為港府對韓國的措施正顯示「政府可以做（封關），唯獨不對內地實施」，錯過堵截內地病毒湧港時機。她又稱內地疫情仍然嚴峻，促請港府對內地實施如韓國一樣的封關措施。

醫生兼公民黨立法會議員郭家麒批評港府沒有標準，以政治凌駕科學，「不怕得罪韓國，只怕得罪內地」，對政府防控政策很失望，顯示政府控疫進退失據。

田北辰：封「被累者」關 要解釋邏輯

實政圓桌田北辰認為，政府不向疫情源頭的內地封關，卻向「被連累者」的韓國封關，要向公眾解釋當中邏輯。他說，政府禁止湖北人入境、其他內地人入境要隔離，現在一律限制從韓國來的人入境，指政府或視韓疫情如湖北般嚴重。

陳肇始：任何決定基於風險評估

內地疫情個案比韓國多，政府被追問為何不對內地「全面封關」，食衛局長陳肇始回應，任何決定都是基於「風險評估」，內地較早前疫情爆發，「爆發主要都在武漢、湖北，我們除了不斷擴大監察範圍，這些人來港後有不適都會及早隔離他們。而過去14日曾到湖北的人，他們都不能入境，這也是非常果斷的措施」。她無回應為何港府不全面限制非港人由內地入境。

（武漢肺炎）