港對韓國封關 港人可入境 發紅色旅警 曾到大邱慶北須隔離

議員促對內地相同標準

韓國至昨日累計833宗個案，成為中國以外最多確診個案的疫區，尤以大邱市及慶尚北道為重災區（見另稿）。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前韓國確診數字每日都急增，需限制入境以堵截病毒源頭，配合發出紅色外遊警示，可減少港人往來當地。對於日本、意大利及新加坡等疫情嚴重地方，他認為上述地方每日增長個案不及韓國多，但若每日出現數以百計新個案，屆時便要實施對韓國一樣的措施。

醫生兼立法會議員郭家麒認為，既然港府對韓國實施嚴厲的限制入境措施，理應可用同樣標準應用在內地，促港府立即限制非港人經內地入境。

10多港旅團在韓 李家超：回港虛報違法

港府公布，今早6時起，不容許由韓國來港的非香港居民入境，韓國回港的香港居民亦要接受其他防控措施，而現時有10多團共300多人的香港旅行團正在韓國。保安局長李家超說，入境處人員會負責了解市民由何處回港，如有人向入境處或港口衛生科人員提供虛假或誤導資訊，屬違法行為，希望港人明白實行措施的需要。

食衛局長陳肇始表示，今早6時起所有由韓國抵港的香港居民都會在港口衛生科接受評估，如有病徵會送到醫院檢查，如無徵狀要接受14天醫學監察；但如市民曾到大邱市或慶尚北道，則會被送到指定檢疫中心強制隔離。

多間旅社取消至少300團

她續稱，措施公布後至今早6時前，有4班由韓國抵港的班機，相關航班乘客若曾到大邱市或慶尚北道，要先到港口衛生科接受醫學評估，如無問題就要做14天醫學監察。

據韓國觀光社數字，2018年訪韓港人有約68萬人次（見表）。惟因應疫情，康泰、永安、東瀛遊等多間旅行社，在政府發警示前都取消整個3月或3月中前的韓國旅行團。旅遊業議會總幹事陳張樂怡說，至少300團到韓國的旅行團取消，涉及超過5200名旅客。

港人：韓民眾衛生意識差

提早返港自行隔離

昨午香港機場仍有不少人前往首爾，有在韓從事旅遊業的港人表示不太擔心當地疫情，但會做好防疫措施，認為韓國社會對疫情後知後覺，當地文化亦加劇疫症蔓延，「他們沒什麼防疫意識，食飯飲酒一齊，無公筷概念」。赴韓公幹的美國人Rick毋懼疫情，認為疫情只在中國大陸爆發，其餘各地市民只是反應過大，亦不打算戴口罩。

一同赴韓旅遊的梁小姐及徐小姐說，當地民眾衛生意識較差，「現在還會隨地吐痰，都有人不戴口罩」。她們說，原本行程8天，因擔心疫情提早3天返港，將自行家居隔離。

袁國勇：太早測試憂病毒量未達感染水平

港大微生物學系講座教授袁國勇昨晨接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問，被問到港府應否如澳門般為曾赴韓的人作醫學檢查，他說，若太早做相關測試，憂會如「鑽石公主」號回港者般，潛伏期間病毒量未達至檢測到感染病毒的水平。至於有無必要把所有由韓國回港者都送到檢疫中心，他認為，如由大邱回港「就無得傾」，但如在首爾無接觸過任何在大邱的人，「你困佢14日做咩？」

明報記者

（武漢肺炎）

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