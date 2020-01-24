港市面口罩天價回落 一盒500元減至380

旺角區是其中一個供應各類口罩的集中地，但由於價格仍然高昂，搶購的人不多，問津的人也少。其中印尼品牌SENSI和DIAPRO口罩，雖然每家藥房標價不一樣，但仍然賣300元以上，因這兩牌子在印尼算是大牌，有品質保證。

然而，本港市面上供應的印尼口罩是否已趨穩定成疑。據印尼當地中介透露，截至昨日，當地口罩的供應仍然緊張，大量採購並透過承包渠道運往中國的情况持續，加上當地部分口罩生產商的原材料來自中國，有生產商近日已因為無法進口原材料而暫時停產。中介形容，「如果現在於（當地）市面上睇到有（印尼），都係最後一批。」

本報記者在香港觀察，亦發現與記者之前訂購懷疑品質欠佳、包裝上無生產商及認證資料的外科口罩，每盒售價高達180元。市民購買口罩時，可留意包裝上是否印有「BFE」、「PFE」和「VFE」等字樣。「BFE」是指細菌過濾效率，反映口罩過濾微生物微粒的能力，能阻擋花粉和飛沬等；「PFE」 是微粒過濾效率，能阻擋流感；「VFE」則是指病毒過濾效率。

外科口罩短缺下，印尼當地有商家將焦點轉至可重用口罩上。雅加達活性碳口罩生產商Prima Maskr總裁朱慧英表示，近期多了人查詢其生產的可重用活性碳口罩規格，她說該款口罩通過印尼實驗室LIPI和SUCOFINDO，以及美國NELSON LABS測試，符合印尼醫管局標準。她又說，活性碳口罩原材料自印尼，口罩可重複使用至少3個月，其外層由布包裹的「外衣」可取下經常清洗，但內層的活性碳不能清洗，否則其過濾效率會降低50％。活性碳口罩每個售價約為28港元。

（武漢肺炎）