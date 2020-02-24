當地零感染少人戴多人買 華商搶購搬內地

記者月中從香港抵達雅加達國際機場，發現機場內的工作人員或餐廳服務員中，戴口罩的寥寥無幾。機場除要求入境者填寫健康申報表，沒有特別為入境者測量體溫，機場氣氛輕鬆，感受不到疫情造成的緊張。進入市區，雅加達的街道、廣場、餐廳和酒店等人流聚集的公眾場所，戴口罩的人亦屈指可數。

印尼封關前 內地航空免費運物資返國

另一方面，要在當地店舖購買口罩卻是一罩難求。記者偵查發現，印尼政府2月5日前還未實施暫停往返中國航班，以及禁止14天內曾到訪中國的旅客進入前，內地多家航空公司免收境外救援物資運輸費。因此，許多印尼華商為協助相關機構抗疫及在中國的親友，在當地搜購數以萬計口罩，導致需求大增，整個市場價格也隨之飈升。

有當地華商透露，目前仍有許多華商透過不同渠道搜購口罩。記者根據這名華商提供資料，以電話聯絡到一名在雅加達從事物流、現兼任口罩中介的中國男子，記者以買家身分查詢其口罩來源和運輸程序，對方回答謹慎，只稱有辦法處理，記者向他詢問一盒原本15港元的口罩最新價格，他開價284港元。

當地媒體報道，從1月29日至31日，廈門航空已免費協助印尼華人運輸超百萬個醫用口罩及防護服、手套等各類急需醫療物資抵達福建，而中國南方航空則免費從雅加達運送了大批急需醫療物資至抗疫的定點醫院。

馬來西亞方面，也有民間商家發動公益活動，曾籌集23萬個口罩及疫情防控用品到中國協助抗疫。根據中國海關總署資料顯示，從1月24日至2月11日期間，中國從全球購買了7.3億個口罩，來源遠達非洲肯尼亞。

（武漢肺炎）