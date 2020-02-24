印尼口罩搶手 海外落訂遭高價截糊 中介：現在買貨要拖一篋現金

明報記者 彭靜怡

本港市面口罩售價近日有降溫之勢，但仍維持在每盒200元或以上的高水平售價，加上日本及南韓疫情大爆發，鄰近地區和國家繼續實施限制口罩出口措施，令本港口罩市場距離回復正常供應和價格水平仍遙遙無期，市民短期內仍要繼續搶口罩。

談妥價錢隨時提高 已落訂不保證有貨到手

本報記者以口罩買家身分，自上月底起至本月中，先後透過印尼和馬來西亞的採購管道，搜購當地生產或外國輸入當地的外科口罩，結果處處碰壁，不但口罩價格異常浮動，商議好的價錢亦會隨時提高，就算談好價錢付了訂金，亦不確保口罩最終必定到手。記者在這大半個月的採購過程中，先後洽談的口罩交易超過20宗，但大部分均以失敗告終，僅7次成功取貨。

落訂翌日中介催付全款 後轉售他人

其中一次與印尼中介多次電話傾談後，於本月10日談好購入2000盒共10萬個AVIAMED品牌口罩，每盒價格約162港元（28.5萬印尼盾），涉資逾34萬港元。當時中介不斷要求付全數，但由於海外匯款問題，無法立刻過帳，記者提出落訂留貨，獲對方同意及要求需付至少1.1萬港元訂金，記者即時透過印尼友人付款。不過，隔天一早，記者接獲中介來電不斷催促中午前付全數，否則把口罩轉售他人。最終在無法按時匯款下，口罩購買失敗，中介退回訂金。中介應記者要求再推介其他品牌口罩，但不是質量問題便是售價調升或偏高，最終未能完成交易。

同日，記者與另一名印尼中介洽談訂購兩批口罩，分別是1000盒共5萬個的SKRINEER品牌口罩，每盒價格約162港元，涉資逾16萬元，中介明確稱可於同月14日與記者一手交錢一手交貨；另一批為2000盒共10萬個ONEMED口罩，每盒售價114港元，獲承諾同於2月14日當天和記者交收。由於涉及交易額大，加上之前的大手貨訂購失敗，記者按預定時間親赴印尼提貨，但甫抵埗即獲中介告之供應商已將口罩轉售其他出高價者。

在「轉戰」印尼之前，記者亦曾嘗試在馬來西亞採購，於本月5日透過當地中介訂購8500個N95口罩，每個約20港元，但該批口罩抵達馬來西亞巴生港的6天後，中介才獲通知其原本訂購的20萬個口罩已被提走，原因是中介沒在落訂時即刻付款，故全批貨已轉售他人，連分售給記者的口罩亦告吹。這名中介表示，對此事投訴無門，因大家都在瘋狂搶貨，價高者得，「現在買貨，都是拖着一篋的現金去買，不然根本買不到貨」。

零散小批訂購 罩薄如紙每盒數目不足

除大手貨採購口罩，記者亦曾以零散方式托友人在吉隆坡搜購，但同樣不順利，在當地市面一罩難求下，友人「幸運」地在五金店買到5盒「FACE MASK」口罩，每盒約50港元，並透過快遞寄送來港。不過，記者收貨後發現口罩薄如紙，滲水易破，；該款口罩盒上只以英文印上「中國製造」，無認證、標準及生產商信息；點算每盒口罩數量都不足50個，每盒都少了「半打」。

（武漢肺炎）